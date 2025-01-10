'I'm Fine': 'Укрпочта' анонсировала первую почтовую марку 2025 года

"Укрпочта" представляет первую почтовую марку 2025 года, созданную на основе художественной инсталляции "I'm Fine", которая была представлена на культовом Burning Man в США летом 2024 года. Официальная презентация почтовой миниатюры состоится 16 января, а владельцы эксклюзивных филабонементов могут сделать заказы уже сегодня.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину почтовые марки "Укрпочты" стали больше чем знаками почтовой оплаты и произведением искусства. Они запечатлевают и отражают знаковые для страны события, являются символом уважения к чести и славе героев и напоминают о несокрушимости украинского духа и силе культуры, которая помогает донести миру правду об Украине. Почтовая марка с изображением инсталляции "I'm Fine" является продолжением этой важной миссии.

Инсталляция "I'm Fine", созданная по инициативе и в координации с Виталием Дейнегой медиапроектом Ukrainian Witness вместе с художником Алексеем Саем, дебютировала среди искусства Burning Man в пустыне Невады, где своим трагизмом и силой привлекла внимание всего мира. Созданная из реальных артефактов войны, собранных на деоккупированных территориях, – простреленные уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, уничтоженные знаки названий городов и разбитые заборы, – она не только продемонстрировала миру последствия вооруженной агрессии, но и напомнила о том, что украинцы продолжают бороться за свободу и мир.

Благодаря медиапроекту Ukrainian Witness и "Укрпочты" эта инсталляция и ее глубокие смыслы обрели новую жизнь в виде почтовой марки.

Дизайн почтовой марки разработан Ukrainian Witness. Тираж марки составляет 500 000 экземпляров, а номинал – F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем до 50 граммов). В каждом листе будет 4 марки. Кроме того, выпущено 25 000 экземпляров конверта "Первый день" и 500 экземпляров презентационных папок. Гашение штемпелями "Первый день" состоится в г. Киеве (01001, 02002), спецгашение – во всех регионах Украины.

16 января почтовый выпуск "I'm Fine:)" появится в отделениях "Укрпочты", филателистических магазинах и онлайн в Почтовом маркете. Владельцы филабонементов получат ссылку на оплату нового выпуска 10 января в течение дня.