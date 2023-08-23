Их броня прикрывает собой бойцов и спасает жизнь: Порошенко показал бронемашину 'Спартан' в работе. Видео

Британские бронемашины "Спартан", переданные Фондом Порошенко с волонтерами в войска, спасают раненых бойцов и доставляют боеприпасы и воинов на линию столкновения. Они – боевые машины и воины – успели вместе закалиться в боях самой высокой закалкой.

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Пятый президент показал в Facebook видео с фронта, переданное украинскими военными. Порошенко рассказал, что, по словам защитников, только во время обороны Бахмута "Спартаны" спасли более 800 жизней

"Постоянная зона боевых действий у нас – первая линия, или "нулевка". Соответственно, на бездорожье – может быть поле или дорога всегда разбита. Резина там режется, а здесь – не режется. Спасибо за такую машину, пусть побольше бы нам такой техники – будем скорее выдавливать тех орков", – говорят бойцы.

"Вот так машина под названием "Султан" работает на передовой. Любая техника на передовой – это сохраненные жизни бойцов и вклад в победу Украины над российским оккупантом. Поскольку "Спартан" позволит эффективно и с сохранением перевозить личный состав для выполнения поставленных боевых задач. А "Султан" – это машина управления", – рассказал военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", руководитель Тернопольской организации партии "Европейская Солидарность" Степан Барна.

Военные также отмечают, что "Спартане" эффективно работают на эвакуации раненых с поля боя.

"Я вывозил раненых, и благодаря этому они живы. Я не медик, но я точно знаю, что они исчисляются сотнями – люди, которых "Спартан" вывез", – говорят ребята.

Бойцы также рассказали, что "Спартаны" используются для вывоза снайперских групп на боевые задания, а также в качестве машины прикрытия.

"Спартаны" работают на фронте. Под Бахмутом, Марьинкой, Авдеевкой. У егерей, у ТРО, у медиков. "Спартаны", "Султаны", – написал Порошенко.

"Бойцы, которым мы передали "Спартаны", сказали, что во время обороны Бахмута техника спасла более 800 жизней. И сейчас продолжают подвозить БК, еду, воду и личный состав в самые горячие точки, эвакуируют оттуда раненых", – рассказал он.

"По грязи, обломкам, бездорожью ведут огневое прикрытие и сохраняют жизнь бойцов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Техника не отдыхает больше, чем необходимо на текущее обслуживание", – подчеркнул Порошенко.

"Во время ожесточенных боев один из переданных нами "Спартанов" сгорел в горниле битвы. Но его броня прикрыла собой бойцов и спасла жизнь. Он выполнил свою задачу. Броня уже давно работает в спайке с нашими бойцами. Они успели вместе закалиться в боях самой высокой закалкой. Наши ребята уже лучше британцев понимают, как техника работает и какие преимущества дает", – написал Петр Порошенко.