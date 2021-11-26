Игра с модой — идеи стиля на каждый день и для особых случаев

Идеи для создания вашего уникального стиля на каждый день: советы и рекомендации.

Определенно нужно начать с того, что каждая девушка стремится иметь непревзойденный, стильный и уникальный вид. Как известно, тенденции моды меняются практически каждый день и становится довольно трудно следовать им постоянно. Однако для того чтобы стильно одеваться, вам совсем необязательно полностью копировать чьи-то образы или носить только брендовые вещи.

Вы должны обладать собственным и неповторимым стилем. К тому же, перейдя по ссылке кофта женская, вы попадете в интернет-магазин Answear, где присутствует широкий ассортимент женской одежды на любой вкус.

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Соответственно, для создания своего стиля на все случаи жизни, вам следует выполнить следующие действия:

включить фантазию на максимум;

набраться немного смелости;

ознакомиться со всеми ниже представленными советами;

определиться с личным стилем и отправиться на шопинг по различным магазинам.

Итак, давайте скорее начинать!

Невероятно важно заглянуть внутрь себя и попытаться выяснить, в каком образе вы бы чувствовали себя комфортнее и привычнее всего. Какие элементы одежды, обуви и аксессуаров приносят вам уверенность и улучшают самооценку? Кроме того, старайтесь учитывать показатели возраста, особенностей внешности, рода деятельности и так далее. Это нужно, для того чтобы подобрать лаконичный и гармоничный для вас стиль.

Все понимают тот факт, что многим девушкам нравится носить на постоянной основе облегающие джинсы или короткие платья, либо же, наоборот, свободную и просторную одежду для большего комфорта. Прежде всего вам следует разобраться с вашим типом фигуры. После чего, вы сможете расставлять правильные акценты и понимать, какие вещи подчеркнут ваши достоинства, а какие могут испортить образ.

Таким образом, в природе есть только пять типов фигуры:

V-образная;

Плечи шире чем бедра. Девушкам с таким типом подойдут клешные юбки или платья с баской для расширения объема в области бедер.

В свою очередь, лучше не надевать рубашки с рюшами и воланами.

прямоугольная;

Это когда у вас одинаковая ширина бедер, плеч и талии. Старайтесь избегать мешковатых или облегающих вещей. При выборе стиля одежды ссылайтесь на фасоны, которые повторяют силуэт. Допустим, прямые юбки, жакеты.

песочные часы;

Девушки с таким типом фигуры обладают идеальными пропорциями, поскольку их плечи и бедра имеют одинаковую ширину, а талия является тонкой и четко очерченной.

Вы можете подбирать для себя любую одежду, главное делайте это со вкусом.

грушевидная;

Происходит определенный контраст в виде широких бедер и тонкой, заметной талией. При выборе одежды постарайтесь создать баланс пропорции путем визуального сужения бедер и придачи небольшого объема плечам.

О-образная.

В случае наличия маленьких плеч и талии, которая значительно больше бедер. Вам желательно не подбирать громоздкие аксессуары и одежду oversize. Наиболее удачный выбор — платье, которое имеет неотрезную талию, а также удлиненную и зауженную форму.

Для создания неповторимого стиля, рекомендуется подобрать какой-нибудь аксессуар, который смог бы подходить к любому вашему образу. Он может выступать браслетом, шляпкой, сумочкой и так далее. Самое главное, чтобы деталь была уместная и гармоничная.

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