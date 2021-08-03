На юге Украины 51% населения считает себя одним народом с Путиным. Для проживающих здесь это не секрет, прихожане московского патриархата численно превосходят православных из других конфессий. Но многие зарубежные информационные агентства с удивлением комментировали данные группы "Рейтинг", проводившей опрос. Видимо, не ожидали такого сбоя в определении украинской идентичности. Хотя "Рейтинг", не корректно задавал свои телефонные вопросы, все же им стоит доверять. Юг страны крепко связан с советско-российским прошлым и настоящим. Это видно по памятникам, по родственным узам, по гастролям артистов, по товару рыботорговцев, по горделивому ношению советских орденов и званий, по литературным и киношным предпочтениям, по многим другим приметам повседневной жизни крупных городов, вроде Одессы, где Екатерина II и Тарас Шевченко упакованы в одну городскую историю. Очень давнюю историю, – пишет Александр Прилипко в блоге на сайте "День".

Одесса, Николаев и Херсон заселялись людьми из разных концов света и проблема в определении идентичности горожан здесь существовала всегда. В архиве Одесской Национальной научной библиотеки я видел доклады местных чиновников в Петербург середины XIX века. Жаловались, мол, в городе никто не читает русских газет и журналов – безобразие! Позже, когда отсюда выдавили греков, немцев, поляков, французов, их места заняли купцы и служащие из Сибири, Москвы, Самары… Иностранные СМИ закрыли. В начале XX века состав населения изменили Первая мировая война и гражданская – одесситами стали представители многих народов Восточной Европы, включая и галичан. Затем сталинский этнический сепаратор долго взбивал местные этносы. Сюда приезжали эшелонами с разных мест, и отсюда выдворяли целыми селами: румын, украинцев. Бывшие немецкие колонии превращали в еврейские, а спустя несколько лет – в русские. Наконец, когда продовольственные проблемы СССР вынудили разместить в Одессе союзный рыболовецкий флот, сюда направились десятки тысяч специалистов из всех концов страны. Вот почему здесь никогда не существовало общей культурной и мировоззренческой базы, все делилось на сообщества, коммуны, группы, в каждой из которых был свои царь и бог. Поздний Советский Союз выровнял неоднородный этнический ландшафт, превратив население в часть "новой исторической общности советский народ". Вот почему южане не могут оторваться от универсального идентификационного причала, с которого начались их биографии. В советское прошлое пожилых тянут ностальгические силы, молодых – семейные предания. Это естественное явление в среде, где не существует унаследованных традиций, культурной и гражданской привязки к своей родине, а перспективы развития страны пребывания пока выглядят туманно.

Видео дня

Для пояснения опроса группы "Рейтинг" я сошлюсь на опросы иной негосударственной компании, в иной стране. Несмотря на насилие над своим народом, нарушения конституции и откровенную глупость, 25% населения Беларуси считают Лукашенко хорошим президентом. Людей, которые ни при каких аргументах не меняют своих симпатий к политику или государственному устройству, социологи называют ядерным электоратом. Но 20 лет назад этот электорат составлял 80%. Значит, время сильнее "ядерных настроений". Электорат теорий Путина в Украине ждет та же участь. Дело тут не в деньгах, пропаганде и патриархатах, влияющих на поведение социальных групп. Просто сменилась эпоха. Общими Штирлицем и Жегловым, митрополитом Кириллом, особым путем, Достоевским и нефтью, пирамидами власти и могилами солдат Второй мировой, уже не ответишь на вызовы современности. Мир оказался сложнее, чем представлялся в теориях многих мыслителей, а уж тем более не таким, как изобразил его начинающий публицист Путин. Коллективное бессознательное поведение человека, определенное Карлом Юнгом, существует рядом с индивидуальным и рациональным. К какому уголку психики человека обращался Путин – загадка. Говорят, он пишет вторую статью об Украине. Видно, серьезно зациклился на "исторической общности", раз готов для нее пожертвовать своим ядерным электоратом за рубежом и у себя дома. Или только в тексте есть возможность воплотить мечту?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.