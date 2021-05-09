Хватит, бл*ха, ныть.

Мы не проиграем эту войну. Мы ее выигарем. Ударения расставляйте сами.

Я прекрасно помню, как десять лет назад на 9 мая все Запорожье было завешано флагами с серпами и молотами – на всех коммунальных учреждениях – а на парадах человек с российским триколором встречался едва ли не чаще человека с сине-желтым флагом. Я прекрасно помню, как коммунисты – помните, у нас были коммунисты? – перекрикивали минуту памяти жертв Голодоморов. Я помню, как прохожие в южных и восточных городах реагировали на украинский язык. На красно-черный флаг.

Я все помню.

Далее текст на языке оригинала.

Я пам‘ятаю, скільки людей за соцопитуваннями хотіли, щоб Україна увійшла у НАТО десять років тому – їх було близько 15%. Зараз їх 65%. Я пам‘ятаю, скільки людей були за дві державні мови, скільки – проти УПА. Я все пам‘ятаю.

І де вони зараз?

Ми навіть сьогодні не робили у Києві традиційних контракцій проти "бєссмєртного полку". Тому що не було ніякого "полку". Були невеличкі загони опзж-шних фриків з Медведчуком та Ківою. Все, вони вже не хедлайнери. Вони маргінали. Женіть їх, насміхайтеся над ними.

Ми перемагаємо у цій війні. Потроху, невпевнено, але перемагаємо.

Так, ми тимчасово втратили частину територій. Але ми їх повернемо. Так, ми втратили мільйони людей, що залишились в окупації. Але вони повернуться – хто з радістю додому, хто з оскалом в тюрми. І так, ми втратили тисячі життів героїв. Але ми пам‘ятаємо і помстимося. Обов‘язково помстимося за них.

Ми перемагаємо. І ми переможемо.

Russia delenda est.

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