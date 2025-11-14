Хватит для 11 подразделений: Порошенко передал на фронт девять сотен зимних шин

Петр Порошенко отправил во фронтовые бригады девять сотен зимних шин. Резина на военных дорогах буквально горит, а исправные колеса – это нередко вопрос жизни и смерти, говорят военные.

Об очередной партии помощи украинским защитникам Порошенко рассказал в соцсетях.

"Логистика для нашего войска – как воздух: без нее никак. От ее эффективности зависит, будет ли вооружение, подвезут ли вовремя боеприпасы и продовольствие. Логистика, в свою очередь, невозможна без колес. Казалось бы, мелочь, но пренебречь ею означает лишить бригады возможности выполнять боевые задачи", – написал Порошенко.

"Мы никак не можем этого допустить, поэтому наша команда продолжает передавать в войско колеса не десятками, а сотнями и тысячами. На этот раз передали девять сотен колес для грузовиков HMMWV, УРАЛ, КрАЗ, которыми больше всего пользуются военные на передке. Этого хватит для 11 подразделений, которые выполняют задачи в самых ожесточенных точках фронта. Там, где ужасное бездорожье, где колеса кромсают обломки железа, которое непрерывно падает с неба", – объясняет пятый президент.

"Какой бы тяжелой ни была ночь, но за ней наступает день. Сейчас помощь армии – это выживание как военного, так и всей страны", – убежден Петр Порошенко.