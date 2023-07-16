'Хватило объяснений': Маляр рассказала, почему Украина не вводила военную цензуру

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему наша страна не вводила военную цензуру после начала полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, власти сделали ставку на то, что нашему обществу хватит объяснений, что можно делать в такой ситуации, а что нет.

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Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. "Мы пошли по пути презумпции, что наше общество взрослое и будет достаточно объяснений", – отметила она.

Еще год назад Министерство обороны разработало и передало всем областным администрациям правила освещения информации военного характера, со всеми главами ВГА ведомство постоянно поддерживается связь.

Также министерство провело множество встреч с украинскими блогерами, экспертами и журналистами.

"И результат очевиден. Мы провели несколько просветительских кампаний по правилам подачи информации во время войны. В большей степени мы с задачей справились и ставка на взрослость общества была сделана верно", – пишет Маляр.

Конечно, до сих пор остаются люди, которые для просмотров и лайков в сети могут обнародовать любую информацию, фото и видео. "Сейчас многие делают себе публичный капитал на военной теме. Но взрослое общество таких людей уже начало осуждать и не доверять им", – добавляет замминистра.

Также бывают редкие случаи, когда мобилизованные военные распространяют чувствительную информацию. Случается и такое, что гражданские помогают бригадам в обмен на информацию и даже в обмен на интервью определенным СМИ. Однако редкие случаи на такую большую армию – это неплохой результат, говорит Маляр, а Минобороны вместе с ВСУ сейчас занимаются решением этого вопроса.

"Сейчас уже можно говорить, что наше общество беспрецедентно быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны и очень хорошо научилось различать вражеское ИПСО", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности сорвала очередную попытку страны-агрессора России помешать контрнаступлению Сил обороны Украины на восточном фронте. На Донетчине был задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ.

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