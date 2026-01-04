УкраїнськаУКР
HR-директор ДТЭК Семич рассказала о ключевых HR-подходах в 2026 году

Директор по управлению персоналом компании ДТЭК Елена Семич рассказала о своем видении лучших HR-практик, которые она будет использовать в 2026 году.

Об этом свидетельствует материал Forbes Ukraine.

В частности, издание провело опрос среди участников списка "Самые эффективные HR-руководители Украины", в который входит Семич, относительно самых эффективных HR-практик в 2026 году.

Семич рассказала, что ДТЭК исследует психоэмоциональное состояние людей, опыт работы в условиях войны и реальные запросы на поддержку.

"Это позволяет принимать более точные управленческие решения и работать с командами с учетом их конкретного контекста", – подчеркнула она.

Также Семич добавила, что в 2026 году она будет скорее отказываться от решений и подходов, которые не дают результата.

"В ситуации постоянной неопределенности для меня важно уметь вовремя пересматривать планы и адаптировать инструменты работы с людьми", – подытожила она.

Напомним, ранее Семич была признана одним из лучших HR-директоров Украины.

