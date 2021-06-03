Хозяйственный суд Киева после аудита БХФЗ от компании "Крестон" увеличил требования к руководству завода

После изучения аудита БХФЗ, который провела международная компания "Крестон Джи Си Джи Аудит", Хозяйственный суд Киева одобрил увеличение требований Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) к руководству и миноритарным акционерам завода – теперь они составляют не $4,2 млн, а $6,8 млн. Заказчик аудита и истец – фармкомпания "Дарница", которая является крупнейшим акционером с 31,5525% акций.

По иску "Дарницы" ответчиками являются 8 топ-менеджеров БХФЗ, среди которых бывшие и действующие руководители, в частности, гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, ее муж, председатель Наблюдательного совета М. Беспалько, а также их дочь и одновременно директор по развитию бизнеса И. Ржепецкая.

Отвечают по иску также немецкая компания "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ" и английская "Метабей Импорт/Экспорт Лимитед", которая принадлежит Ржепецкой.

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Аудит "Крестон" свидетельствует, что с 2014 года БХФЗ покупает сырье в компании "Фармаплант" по ценам выше рыночных.

В иске отмечается, что поставщик сырья перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за содействие в заключении соответствующих договоров с БХФЗ на поставку сырья.

Эксперты отметили также, что в 2015-2016 годах завод имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплат комиссионных от "Фармаплант" на счета "Метабей" Ирины Ржепецкой.

Кроме того, аудит свидетельствует об аналогичных случаях и в 2019 году.

Поэтому, если в "Крестон" сначала насчитали переплат на сумму $4,2 млн, впоследствии аудит подтвердил растрату в размере $6,8 млн.

Если в ходе судебного расследования будут получены данные по всем поставкам по завышенным ценам, сумма иска вновь может увеличиться.

Напомним, что в марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета "Метабей" в обеспечение иска "Дарницы".