Хозяйственный суд Киева после аудита БХФЗ от компании "Крестон" увеличил требования к руководству завода

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Международная компания 'Крестон Джи Си Джи Аудит» провела аудит на БХФЗ

После изучения аудита БХФЗ, который провела международная компания "Крестон Джи Си Джи Аудит", Хозяйственный суд Киева одобрил увеличение требований Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) к руководству и миноритарным акционерам завода – теперь они составляют не $4,2 млн, а $6,8 млн. Заказчик аудита и истец – фармкомпания "Дарница", которая является крупнейшим акционером с 31,5525% акций.

По иску "Дарницы" ответчиками являются 8 топ-менеджеров БХФЗ, среди которых бывшие и действующие руководители, в частности, гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, ее муж, председатель Наблюдательного совета М. Беспалько, а также их дочь и одновременно директор по развитию бизнеса И. Ржепецкая.

Отвечают по иску также немецкая компания "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ" и английская "Метабей Импорт/Экспорт Лимитед", которая принадлежит Ржепецкой.

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Аудит "Крестон" свидетельствует, что с 2014 года БХФЗ покупает сырье в компании "Фармаплант" по ценам выше рыночных.

В иске отмечается, что поставщик сырья перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за содействие в заключении соответствующих договоров с БХФЗ на поставку сырья.

Эксперты отметили также, что в 2015-2016 годах завод имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплат комиссионных от "Фармаплант" на счета "Метабей" Ирины Ржепецкой.

Кроме того, аудит свидетельствует об аналогичных случаях и в 2019 году.

Поэтому, если в "Крестон" сначала насчитали переплат на сумму $4,2 млн, впоследствии аудит подтвердил растрату в размере $6,8 млн.

Если в ходе судебного расследования будут получены данные по всем поставкам по завышенным ценам, сумма иска вновь может увеличиться.

Напомним, что в марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета "Метабей" в обеспечение иска "Дарницы".

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