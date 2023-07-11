Що не так з Навальним і навальнятами?

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Ольга Сімонова (Сімба) жила в Челябінську. До 2014 року не цікавилася політикою. Але після анексії Криму, поки Алєксєй з товаришами радісно кричали кримнаш!, кинула свій Челябінск і купила квиток до Києва в один бік.

"Чому приїхала? Якщо ти знаєш правду, якщо ця тема тебе чіпляє, ти не можеш інакше. Адже допомагати звідти – майже нереально і дуже небезпечно. Сенсу від того, що тебе рано чи пізно посадять, жодного. А просто сидіти й робити вигляд, що це все тебе не обходить, – якось неправильно… “

Ось що не так з Навальним і хорошими рускімі. Вони не приїхали, а Сімба приїхала. Відмовилася від російського громадянства, отримала громадянство України і підписала контракт із ЗСУ.

Ольга Сімонова загинула 13 вересня 2022 року, захищаючи свою справжню Батьківщину. За свої переконання вона не білу стрічку носила, а автомат.

Тому Ольга Сімба Сімонова - герой України. А хороші рускіє разом із своїм Навальним - безпомічні сцикуни. І якщо ви питаєте, за що ми їх так зневажаємо, то ось за що.