На окупованих територіях зростає небезпека інфекційних захворювань. Літо, жара, сморід від сміттєзвалищ, які вже просто утворені посеред вулиць, постійні витоки з каналізаційних мереж, відсутність води, завелика кількість трупів, усе це призводить до появи небезпечних хвороб.

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Кількість сміття на окупованих територіях, просто ввергає у шок. Сміттям завалено усе: вулиці, квартали, ринок. У місті Довжанськ (ОРЛО) було свято, бо з сміттєвої купи, яка утворилася у центрі міста за 9 років, вивезли першу машину.

Комунальний колапс в ОРДЛО почався одразу після "асвабаждения". Сміття просто перестали прибирати. Потім додалися "родзинки". Понаїхавші буряти, чеченці, тувинці та інші "коренні народи росії" ігнорували будь які норми проживання у громадах, санітарні норми, тому викидали сміття просто з вікон будинків, де мешкали. Коли відключали в ОРДЛО воду, то ці "гості" принесли ще одну "родзинку", вони виливали помиї та нечистоти від випорожнень просто з вікон. Якось це швидко прижилося й серед мешканців ОРДЛО. По-перше, 80 відсотків мешканців ОРДЛО, які вважали, що їх росія звільнила від України, одразу припинили усі комунальні сплати. Бо ж путін обіцяв, що усе буде безкоштовно.

Так, за період з 2014 по 2017 рік в ОРДЛО люди просто ігнорували усі комунальні платежі. Хтось сподівався, що борги спишуть, хтось реально вірив, що борги сплатить росія, хтось вірив, що після "асвабаждения" "республіка" буде дбати за простий нарід, тобто надавати послуги безкоштовно. Тому не платили не за вивіз сміття, ні за світло, ні за газ.

Звісно ж, платити зарплатню працівникам комунальних підприємств було ні чим та й зарплатня у рублях виявилась в кілька разів менше, ніж була за України, то з підприємств люди розрахувалися й пішли шукати гарнішого життя, ніж очікували отримати від росії.

За 9 років росія так й не навела лад на окупованих з 2014 року територіях, а поставлені росією управлінці-колаборанти просто крали усі гроші та ресурси, що виділялося Кремлем на утримання ОРДЛО.

Усі вони знали, що вони врєменщики, тобто тимчасові "королі" гори, то крали, як навіжені, щоб було де влаштувати гніздечко на випадок "отрицательного наступления".

Взимку в ОРДЛО теж використовували ноу-хау, яке сюди привезли з Якутії. У Якутії люди досі живуть у приміщеннях без каналізації, то приловчилися справляти потреби у "туалетное ведро", а потім виносили його на холод, а замерзле викидали до сміттебаків. Коли приходила весна, ви не уявляєте, що в ОРДЛО починалося.

Я ось досі не можу зрозуміти, як люди так швидко деградували й чому оце "асвабаждение" призвело до оскотинювання, знищення моралі та якості життя. Таке враження, що у людях щось виключили, якусь програму самозбереження, й включилася ось ця дивна байдужість, як живеш, що їси.

Через ось цю засміченість по ОРДЛО мандрують хвороби. А ще ж, звісно, де сміття там пацюки, таргани й інші "прелести" руського миру. У школах воші у дітей, то норма. В ОРДЛО до цього звикли, бо ж 9 років в окупації й просто не звертають на це увагу, бо ж не епідемія, то значить, усе добре. Інфекційні лікарні в ОРДЛО майже усюди закриті. До 2022 року приміщення просто простоювали, тепер ці приміщення використовують під шпиталі.

В ОРДЛО немає де зробити й аналіз, бак-посів, бо лабораторії є тільки у великих містах. Тут вже давно все спущено на улюблений руський авось. До речі, закриті по ОРДЛО й туберкульозні лікарні й диспансери, не ведеться облік хворих на туберкульоз, а також відсутня профілактика цього захворювання.

Якщо ви уважно придивитеся до дат публікацій, а це архівні статті, видно, що ситуацію група ІС моніторить, бо вважає, що санітарно-епідеміологічна ситуація на окупованих територіях один з важливих пунктів безпеки, які треба враховувати при деокупації.

Шкірно-венерологічні клініки теж доступні тільки мешканцям великих міст. Про те, що в ОРДЛО вже давно епідемія венеричних захворювань та захворювань на туберкульоз, давно пишуть місцеві жителі. Більшість хвороб принесли "їхтамнети" ще під час першої хвилі війни (2014-2021). Звісно ж без контролю, профілактики та лікування за 9 років ситуація стала неконтрольованою. Це стосується й такої небезпечної хвороби, як СНІД.

Стафілококові інфекції, як й гепатити візитівка пологових відділень ОРДЛО, саме тому мешканки ОРДЛО народжувати їздять до Ростовської області рф. Тому, що там сервіс, кажуть в ОРДЛО. А я згадую гарні, сучасні пологові будинки, перинатальні центри, які були на Луганщині.

Й ми ж розуміємо, що в ОРДЛО (частина, яка окупована у 2014-му році) не має таких руйнувань, як ново окуповані території. Наприклад, Довжанськ, Ровеньки, Сорокіне, Луганськ мають незначні пошкодження, ось так "хунта" 8 років "бомбила Донбас". Ці пошкодження, або результат боїв у 2014-му, які ніхто так й не ремонтував, або просто розібрані підприємства за роки окупації. Той же ново окупований (у 2022 році) Сєверодонецьк, має страшні руйнування, як й ново окупований Маріуполь.

Тому санітарно-епідеміологічна ситуація на староокупованих територіях, не йде у порівняння з ситуацією на ново окупованих, бо в ОРДЛО вона утворена не стільки окупантами, скільки здебільшого байдужістю та деградацією суспільством, а на ново окупованих територіях, саме окупантами.

Наразі, через страшні руйнування, велику кількість загиблих, потонулих, страшна санітарно – епідеміологічна ситуація саме на ново окупованих територіях, та територіях, де точаться бойові дії. А ось що стало причиною того, що території Ростовської області потерпають від холери?

Цитата: "У Ростовській області в ряді водойм виявлено холероподібні бактерії, здатні викликати гострі кишкові інфекції, повідомляє Росспоживнагляд. У регіоні запроваджено заборону на купання в річці Темерник, Ростовському морі та Північному водосховищі через виявлену холероподібну мікрофлору. Це означає, що вода заражена різними скидами стічних вод, що є фактором ризику виникнення та поширення інфекційних захворювань".

А ось це й кара Господня, бо здійснюється те, що бажають росіянам кожен день українці – холера б на вашу голову. Звісно ж це сарказм. Бо ніщо так не карає росіян, як самі росіяни. Взагалі, народитися та мешкати на росії – вже кармічне покарання.

Ростовська область, й сам Ростов, усі каналізаційні стоки без фільтрації, бо при плануванні міст – тут забули чи з економили – відсутні очисні каналізаційні споруди. Наприклад, у Ростові каналізація прямо виведена у Дон. Ось це й є так званий руський мир. Це люди, які взагалі не слідкують ні за своїм здоров’ям, ні за тим у якому середовищі вони живуть, просто їм байдуже їсти на столі, на траві чи на купі сміття. Береги Дону завжди потопають у смітті, бо ж це улюблені місця відпочинку ростовчан. Прибрати за собою на росії моветон. Тобто з людини, яка прибирає за собою сміття на місці відпочинку просто будуть глузувати.

Що ж, якщо чесно, то якось байдуже, як вони живуть й від чого помруть. Але ж засмічено й наші території. Усюди куди простягається рука руського миру виникає сміття, гній, попелище. Що ж, неприємний сюрприз чекає на мешканців ОРДЛО, бо ж з Ростовської області їм везуть рибу, яку ловлять у засмічених водоймах, то риба може бути розносником холери. Зараз ОРДЛО потерпає, бо ж знову поломки на водогінах, тому води у ОРДЛО немає. Це означає зростає ризик розвитку холери та інших інфекційних захворювань.

Як мені розповіли місцеві мешканці в Довжанську, Ровеньках та інших місцях, де немає води, навіть лікарні перетворилися на страшні зловонні сміттєзвалища, бо ж немає води ні помити підлогу, ні змити у туалеті. Рідні хворих зобов’язані приносити у відділення воду, як для технічних потреб так й питну.

Страшний руський мир, який вбиває усе, до чого доторкається, навіть природу. Якщо згадати, як за часи срср приховували епідемії, які постійно вирували на теренах "найкращої держави", то можна передбачити, як буде розвиватися холерний сюжет в ОРДЛО та на росії. "Все хорошо, холеры нет, медицина показывает прекрасный отрицательный рост больных".