471 смертей за сутки – это страшно. Вчера поговорила с женщиной из села о вакцинации.

– Почему люди не прививаются? – спрашиваю.

– А боятся, что им чип вживят. А потом кто-то нажмет кнопку, и все вакцинированные умрут...

– Поэтому готовы умирать от ковида?..

– Да у меня детей не на кого оставить, поэтому хочу вакцинироваться, но соседям говорить не буду. Потому что говорят, что потом не подходи, от тебя фонить будет, и ты нас будешь "облучать".

Вот такой разговор. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Батюшка в церкви в этом селе запрещает быть в маске, потому что в "церкви не болеют". Но на самом деле заболевают именно там, в церкви.

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Далее текст на языке оригинала.

Це така темінь і Середньовіччя, що сил нема. Людей геть не переконує той факт, що в лікарнях 97% невакцинованих, і що Coronovac – це майже як стара добра вакцина від грипу.

Нещодавно була в Португалії, там 80% вакцинованих, як і в сусідній Іспанії. І там вакцинацію пропагує католицька церква. І країна вже живе де-факто в постковіді, тоді як Україна готується до найбільш смертоносної хвилі епідемії.

І тому обмеження уряду я вважаю адекватними. Бо не знаю, як вибивати цю міфічну темінь з голів людей, окрім як практичними стимулами.

Жінку з села переконала вакцинуватися. Заради дітей. Думаю, зараз переконувати – важливо як ніколи. Вакцинуйтесь, прошу.. Час подбати про себе.

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