"Хочу вакцинироваться, но соседям говорить не буду – они "чипов" боятся"
471 смертей за сутки – это страшно. Вчера поговорила с женщиной из села о вакцинации.
– Почему люди не прививаются? – спрашиваю.
– А боятся, что им чип вживят. А потом кто-то нажмет кнопку, и все вакцинированные умрут...
– Поэтому готовы умирать от ковида?..
– Да у меня детей не на кого оставить, поэтому хочу вакцинироваться, но соседям говорить не буду. Потому что говорят, что потом не подходи, от тебя фонить будет, и ты нас будешь "облучать".
Вот такой разговор. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Батюшка в церкви в этом селе запрещает быть в маске, потому что в "церкви не болеют". Но на самом деле заболевают именно там, в церкви.
Далее текст на языке оригинала.
Це така темінь і Середньовіччя, що сил нема. Людей геть не переконує той факт, що в лікарнях 97% невакцинованих, і що Coronovac – це майже як стара добра вакцина від грипу.
Нещодавно була в Португалії, там 80% вакцинованих, як і в сусідній Іспанії. І там вакцинацію пропагує католицька церква. І країна вже живе де-факто в постковіді, тоді як Україна готується до найбільш смертоносної хвилі епідемії.
І тому обмеження уряду я вважаю адекватними. Бо не знаю, як вибивати цю міфічну темінь з голів людей, окрім як практичними стимулами.
Жінку з села переконала вакцинуватися. Заради дітей. Думаю, зараз переконувати – важливо як ніколи. Вакцинуйтесь, прошу.. Час подбати про себе.
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