Конкурс на самый тупой поступок уходит Юлии Приваловой. Она сестра народного депутата из "Слуги народа" Владимира Козак и невестка покойного Кернеса. А ещё – основательница компании здорового питания YARO. Так вот, эта не очень умная особа выложила свою фотографию в Москве и добавила к ней свой абсолютно украинофобский комментарий.

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И после этого она ожидала, что её похвалят? Или, что в Украине вырастут продажи её товаров? Вышло наоборот. Люди массово начали отказываться от покупки её продукции. И это правильный подход.

Я привык дураков наказывать кошельком. Она хочет оскорблять украинцев? Это её выбор. Но лишь неадекватный украинец после этого купит её товар. И поэтому больше я не буду тратить деньги на товары марки YARO. Есть другие производители подобной продукции, а значит мои деньги пойдут им, а не этой украинофобке.

YARO должно исчезнуть из рациона украинцев. А Юля может свой товар в Запоребрике продавать. Это её дерьмовыбор.

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