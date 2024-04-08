Хлеб два раза в неделю и борьба за выживание: что сейчас происходит в оккупированной Авдеевке

Разрушенная российскими оккупантами Авдеевка сегодня стала местом "паломничества" оккупантов и их пособников. Сначала россияне утюжили город бомбардировками, нисколько не думая о живущих там людях, а теперь цинично пиарятся на "оказании помощи" и фиксируют на видео каждый привезенный пакет. Тем временем ставшие заложниками старики просто пытаются выжить.

Подробнее о ситуации – читайте в материале OBOZ.UA.

Жизнь как в аду

Основной контингент оказавшихся сегодня в оккупации местных жителей – пенсионеры. Среди них есть и лежачие старики.

В разрушенном российскими бомбежками городе не функционирует не то что больница, нет даже хоть маленького, но постоянно действующего медпункта.

Оккупационные ресурсы на днях опубликовали видео о "рейде" женщины-военврача оккупационной армии в Авдеевку. Та сообщила, что приехала с "чемоданом", чтобы измерить давление или же сделать перевязку нуждающимся в этом местным жителям. Вот и вся помощь, хотя город находится под контролем российской армии уже больше полутора месяцев.

Об эвакуации, переселении речь не идет. Одинокие старики вынуждены жить в остывших квартирах (в некоторых разбитые стекла затянуты пленкой), без электричества и водоснабжения. Зато оккупанты первым делом решили восстановить местный храм, пострадавший от их же, российских, обстрелов. И уже в ближайшее время обещают провести там литургию. Это российские захватчики назвали "символом возрождения Авдеевки".

Главу оккупационной Спартаковской сельской администрации Марину Асееву сделали ответственной за так называемое "налаживание мирной жизни в освобожденном городе". Освобождением российские захватчики называют сначала массированные бомбардировки, а затем оккупацию. Так было с Мариуполем, так стало и с Авдеевкой.

Асеева то и дело отчитывается об "успехах". Таковыми она считает то, что в разрушенном городе "налажена выездная торговля" и "доставляется бензин и сжиженный газ". Два раза в неделю местным жителям оккупанты дают возможность покушать свежий хлеб.

По словам собеседницы OBOZ.UA в оккупированном Донецке, из него в Авдеевку все же возят "гуманитарку".

"Умереть с голоду местным жителям, конечно, не дадут – нужна же картинка, как "Россия своих не бросает". Потому отправляют в Авдеевку какую-никакую еду, предметы первой необходимости и элементарные лекарства. По продуктам знаю, что туда везут курятину, молоко, яйца. Но учитывая, что температура на улице поднимается с каждым днем – на этой неделе обещают и вовсе летнюю, до 27°C – все будет портиться очень быстро. Нет воды, не работает канализация – будет вспышка инфекций", – рассказала дончанка.

По ее словам, донецкие медики уже забили тревогу: из-за антисанитарии и других жутких условий жизни в больницу им. Калинина в Донецке уже доставили двух очень тяжелых пациентов из Авдеевки.

"У них серьезное отравление, обезвоживание. Пожилой паре повезло, что их забрали из этого ада, но там остается еще немало одиноких и больных стариков. А что будет с пациентами, когда их подлечат? Скорее всего, снова отвезут в их полуразрушенную пятиэтажку", – поделилась женщина.

Что стоит за "восстановлением"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что "в Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, сейчас составляются списки жителей". Якобы уже определены 19 многоквартирных домов, которые будут отремонтированы.

По его словам, уже сформирована первичная заявка на стройматериалы и бригады специалистов. Но "полноценные восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка". Когда это произойдет – неизвестно. Да и вообще в восстановлении есть большие сомнения. Сомневаются, к слову, и в Донецке.

"Из Авдеевки уже после оккупации выехали остававшиеся там трудоспособные местные жители. Это те, кто таки ждал "освобождения". Сейчас они в пунктах временного размещения, некоторые уже устроились на работу в Донецке, потому в дальнейшем будут арендовать жилье – в городе предложений хоть отбавляй, были бы деньги. Так вот даже они не верят, что Авдеевка будет восстановлена. Масштаб разрушений таков, что в этом нет никакого смысла. Да, отремонтировать какие-то дома можно – заделать дыры, но что с коммуникациями, что с электричеством, водоснабжением? Похоже, что "новая власть" просто устроит распил, так как хочет заработать на этом самом "восстановлении", – считает собеседник OBOZ.UA в оккупированном Донецке.

Сегодняшняя Авдеевка – еще один показательный пример того, что происходит с городами, в которые приходит "русский мир". Они становятся безмолвными свидетелями преступлений путинского режима, который безжалостно бросает в топку войны миллионы людей.