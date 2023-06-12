Херсонская терроборона получила от Порошенко лодки и снаряжение для спасения людей

Сергей Сергеев с позывным "Грибочок", лидер херсонской ячейки "Солидарной Молодежи", 24 февраля 2022 года пошел в военкомат и записался в ТРО. Однако Херсон стремительно захватили россияне, поэтому молодой активист работал в подполье, передавал украинским военным координаты вражеской техники. Сергей называет себя "херсонским бандеровцем". На его счету – как минимум четыре системы залпового огня "Буратино", уничтоженные точными ударами нашей арты.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

После подрыва Каховской ГЭС Сергей вместе с собратьями уже несколько суток спасает людей из затопленных территорий. К сожалению, потери есть и среди военных – сдержанно говорит парень.

"Были случаи, когда малопрочные моторы не помогали. Есть, к сожалению, и трагические случаи в нашей бригаде. Есть ребята, погибшие из-за того, что течение значительно сильнее мотора", – говорит Сергей.

Лидер "Солидарной Молодежи" Динара Габубиллаева говорит: как только узнали о необходимости мощного двигателя – открыли "банку" для сбора средств. В такой ситуации каждый час важен, добавляет Петр Порошенко, привезший в Херсон более 100 тонн гуманитарного груза. Так что двигатель покупали все вместе – треть средств добавила семья Порошенко.

"Реакция, видите ли, скорая как молния. Все собрали за 48 часов. Я очень благодарю. Это все очень поможет нам. Работы очень много. Мы занимаемся эвакуацией людей, животных. Моя группа, которая работает здесь, на этой точке, за три дня работы вывезла более 150 человек и более 200, пожалуй даже 300 разных животных – от кур, кроликов, попугайчиков до конечно кошек и собак", – рассказывает парень.

Сергей объясняет, что эвакуацию очень усложняют постоянные российские обстрелы. В первый день, когда еще была возможность эвакуировать людей автобусами, когда вода была еще так, что машина ехала, россияне обстреливали пункты эвакуации, были ранены. Но очень много было рядом военных и полицейских, быстро оказана помощь, поэтому погибших не было. К сожалению, вчера попали именно в пункты эвакуации, в точки высадки людей на сушу, то были и погибшие. У русских нет никакой совести и продолжают обстреливать. Но мы работаем даже на оккупированных территориях", – объясняет "Грибочок".

Кроме мотора команда Порошенко также привезла резиновые лодки, 10 мотопомп с генераторами, сапоги и специальные костюмы для работы в воде. "Эти заброды – очень дефицитный продукт. Заброды везли из Ровно. Резиновые лодки везли из Селидово, моторы везли из Черновцов. Потому что в Киеве все раскуплено", – объясняет Порошенко.

"Грибочок" добавляет: лодки, которые везут в Херсон со всей Украины, помогут не только спасать гражданских, но и быстро продвигаться нашим военным во время наступления. "Они понадобятся как в этих мерах эвакуации, так и понадобятся потом в контрнаступлении. Мне кажется, что они ускорят контрнаступление, потому что сейчас на бригаду такое количество лодок везут со всей Украины, что там уже идет количество на сотни", – рассказывает Сергей Сергеев. .