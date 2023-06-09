'Helper Украина' признали лучшим украинским благотворителем, – Щербаков

"Helper Украина", которая является партнером OBOZREVATEL по добрым делам, фактически признана лучшим украинским фондом во время Национального конкурса "Благотворительная Украина-2022". Торжественная церемония прошла 9 июня 2023 года в Национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом" в Киеве.

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Об этом сообщил основатель и руководитель всеукраинской общественной организации Даниил Щербаков.

"Нас признали лучшими в Украине! Номинация "Благотворитель года", так мы заняли второе место среди 1500 номинантов, но учитывая, что первый город занял фонд из США – в Украине мы первые благотворители!" – отметил основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков.

В общественные организации рассказали, что экспертная комиссия завершила оценку заявок, которые были поданы в течение этого года. Среди многочисленных участников были определены лауреаты (1-2-3 места) в 25-ти номинациях.

Щербаков, комментируя признание достижений фонда, поблагодарил команду "Helper Украина" и отметил, что гордится их работой.

"Благодарю и обнимаю каждого за многолетнюю поддержку моих добрых инициатив. Дальше победа. Слава Украине", – подытожил общественный деятель.

Команда "Helper Украина" занимается благотворительностью в Украине уже почти 10 лет. В мирные времена ОО занималась поддержкой детей из социально незащищенных групп, детей и людей с инвалидностью и пожилых людей.

"С первого дня войны наша команда делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы уверены, что с вашей поддержкой добрых дел станет еще больше", – отметили в "Helper Украина".