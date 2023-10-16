Харьковский бренд создаст национальный костюм для представительницы Украины на 'Мисс Мира'

Недавно состоялась коронация "Мисс Украина 2023", ею стала 19-летняя София Шамия из Киева. В настоящее время проходит активная подготовка к международному конкурсу "Мисс Мира", во время которой особое внимание уделяется национальному костюму и благотворительным проектам участницы.

Один из благотворительных проектов направлен на помощь бригаде отца Софии, с первого дня войны ушедшего защищать страну. На днях Софья посетила учебно-реабилитационный центр "Мрия" во Львове. Средства, которые ей удалось собрать от продажи собственных картин, она направила в поддержку детей данного центра. Был проведен мастер-класс с детьми 3-класса "Рисование на гипсовых фигурах" Также сейчас происходит создание национального платья, в котором София представит Украину на международной арене. Национальное платье победительницы "Мисс Украина" будет исполнено украинским брендом "MYVO" офис которого находится в центре Харькова. Команда которого даже во время последних прилеов по центру города не остановила свою работу над созданием образа.

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Последний прилет в центр города произошел именно тогда, когда команда занималась созданием лекал и детализацией эскизов. Но, несмотря ни на что, мы, как и все украинцы, продолжаем работать. Мы стремимся к Победе и счастливому будущему, что и символизирует национальное платье нашей прекрасной Мисс Украина," - прокомментировала дизайнер MYVO.

Национальное платье олицетворяет возрождение и расцвет Украины и будет выполнено с помощью кинематических элементов, которые приводят в движение определенные части платья во время дефиле. Также будет присутствовать акцентная вышивка на груди, имитирующая классические украинские бусы и переосмысленная вышиванка, на рукавах которой прорастают цветы, как символ жизни.

Образ дополнит выразительный венок, в основу которого положен свадебный венок украинской невесты как символ надежды и светлого будущего для каждой украинки. Бренд представил один из первых эскизов уникального платья. София Шамия https://www.instagram.com/sfshamie/