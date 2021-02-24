Харьков во времена СССР показали на ярких фото

В сети показали цветные фотографии Харькова во времена Советского Союза. Снимки сделал иностранный турист Лоуренс Монтей во время прогулок по городу в далеком 1959 году.

Несколько фото из этой серии опубликовали в местном Facebook-сообществе "Мой Харьков", при этом в сети можно найти большее их количество с оригинальными подписями автора (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На фотографиях Монтея изображены центральные харьковские улицы с трамваями и толпами людей, а также дворики парки, вокзал.

На нескольких снимках изображены афиши о фильмах, которые в то время показывали в кинотеатрах, а также другие вывески, которые, заметили пользователи, написаны на украинском языке. Поэтому некоторые отметили, мол, такие плакаты свидетельствуют о том, в СССР не было притеснений украинского.

"Смотрю на вывески и помню слова "Харьков всегда был русским", что-то не складывается пазл", "Вывески были на украинском, говорили на русском. Села да, на украинском. Приезжали в Харьков учиться – и все говорили на русском", – написали харьковчане.

Другие же увиделинекоторые разногласия, говорящие о том, что снимки могли быть сделаны позже 1959 года.

"Дата 1965, конечно, сначала смущает, но может означать перспективы добычи угля. Типичная тема для уличных плакатов того времени", – подчеркнула одна из подписчиц в комментарии под фото интуриста в плаще "болонья" возле стенда с рекламой об угольной промышленности.

В целом харьковчане поблагодарили авторам поста за воспоминания.

"Удивительно, какое качество фотографий", "Какие сладкие воспоминания.., куда уходит детство? Чудесные фото!", "Очень впечатляет. Не то что сейчас", "Наш город всегда был прекрасен и останется таковым", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL: