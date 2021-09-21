Харьков стал очередным городом, где открыли необычную скульптуру "Звуки города"

В харьковском саду Шевченко открыли современную арт-инсталляцию в рамках проекта "Звуки города".

Об этом сообщает Харьковский городской совет. Инициаторами проекта "Звуки города", который объединил искусство и технологии, стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко та учредитель Spilne Art Наташа Ткаченко.

"Каждый город имеет свои уникальные звуки — разные по настроению, тональности и даже цвету. Мы впервые воплотили их в форму. Это проект, который по-современному объединил искусство, технологии, чувства и эмоции людей, истории горожан и их воспоминания детства", — рассказала Алена Тимошенко.

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Источником звуков Харькова стали воспоминания известных харьковчан — астронома, лауреата Государственной премии Украины в сфере науки и техники Ирины Бельской, доктора Евгения Комаровского, певца и телеведущего Владимира Дантеса, украинского художника-монументалиста, графика и фотографа Романа Минина. Звуки их родного города — это прыжки на скейте, вспышка фейерверков, равномерный стук поездов на железнодорожных путях, возгласы болельщиков на стадионе "Металлист".

"Глядя на эту скульптуру, каждый ощущает ритм Харькова. Это волна эмоций. Шум улиц и фонтанов, смех детей, крики болельщиков на стадионе "Металлист". Дух города – уникальный и отображенный здесь", – отметил и.о. головы города Харьков Игорь Терехов.

При реализации проекта звуки городов Украины записали и трансформировали в арт-объекты с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации.

Услышать звуки Харькова можно здесь.

Харьков стал четвертым городом Украины, где появилась арт-инсталляция в рамках проекта "Звуки города". В нем также участвуют Крым и пять городов: Киев, Одесса, Днепр, Львов и Мариуполь.