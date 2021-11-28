Ханука – не еврейское Рождество: что это на самом деле за праздник и как его отмечают

Многие люди считают, что Ханука является чем-то сродни Рождеству, однако, как подчеркивают эксперты – это вовсе не так, а у праздников есть лишь некоторые сходство. Главным из них является – вера, объединение семей и надежда на лучшее.

Как объяснило в своей публикации издание Rosetta stone, Ханука – праздник, посвященный победе над принудительной ассимиляцией и он ошибочно рассматривается как еврейское Рождество. В статье, посвященной этой теме, выделено пять главных причин "по которым Ханука это не Рождество".

Хотя праздник получил название "Праздник огней" (свечей), "Ханука" происходит от глагола на иврите, который означает "посвящать".

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Это слово имеет особое значение в истории праздника. Восьмидневное празднование знаменует победу евреев во втором веке до нашей эры над греко-сирийскими угнетателями, стремившимися заставить еврейскую общину ассимилироваться. По приказу Антиоха IV Епифана солдаты спустились в священный город Иерусалим, вырезали тысячи людей и осквернили главный храм евреев, воздвигнув статую греческого бога Зевса и закопав свиней на его священной земле.

В ответ еврейский народ восстал. Они изгнали греко-сирийскую армию со своих земель и повторно освятили храм.

"Традиция меноры происходит от зажигания свечей, чтобы очистить пространство", – пояснили эксперты.

Хотя история Хануки очень древняя, она не основана на еврейской Библии или Торе. Праздник был учрежден раввинами. Это не духовный праздник. Хронология его истории предшествует Новому Завету примерно на два столетия.

Ханука часто ассоциируется с Рождеством просто из-за совпадения по времени, но эти праздники не всегда точно совпадают. Иногда Ханука бывает намного раньше Рождества. Например, в 2017 году Ханука фактически начиналась в День благодарения.

То, что это самый известный среди неевреев еврейский праздник, не значит, что он самый важный. Такие события еврейского календаря, как Рош ха-Шана или Йом Кипур, считаются священными днями с духовными традициями, глубоко укоренившимися в еврейской общине. И они более важны для большинства евреев.

Многие американцы-евреи в конечном итоге создают традиции дарения подарков, людям окружающих их. Но шквал подарков не считается традиционным способом празднования праздника.

"По разным причинам евреи всего мира решили исповедовать свою веру способами, которые помогают им ассимилироваться и избегать преследований на протяжении всей истории", – рассказали специалисты.

Они допускают, что ряд американских еврейских общин сопровождают этот день некой праздничной атрибутикой, но как подчеркивают они, это скорее дань современным взглядам на традиции.

"Важно, чтобы неевреи осознавали это и уважали еврейские семьи, друзей и соседей, проявляя доброту и понимание", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация еврейских общин Украины установит в центре Киева, на Майдане Незалежности Украины со стороны Главпочтамта, крупнейшую Менору к дню Хануки.