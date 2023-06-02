ГСЧС Запорожье получила помощь от принца Людвига Баварского, графа Хубертуса и 'Helper Украина'

Принц Людвиг Баварский вместе с графом Хубертусом присоединились к добрым делам всеукраинской общественной организации Helper Украина и передали помощь подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Я горжусь тем, что к добрым делам "Helper Украина" приобщается весь мир. Гордятся тем, что его королевское высочество откликнулось на мою просьбу и сегодня уже здесь в Запорожье на линии фронта я мог презентовать ГСЧС полезные подарки стоимостью более 1 млн грн", – сказал основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков.

В организации уверены, что это начало плодотворного сотрудничества по приближению победы Украины.