'Грязные, в крови, но живые': пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису. Фото и видео

Пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису. Три гражданина нуждались в помощи, поскольку, преодолевая забор из егозы, порезали руки.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своем сайте и в Telegram-канале. За такое происшествие каждый из мужчин заплатил кураторам $2500 аванса.

"Грязные, в крови, но живые: четверо нарушителей пытались переплыть Тису. Пограничники задержали мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Венгрией. Трем из них требовалась помощь, поскольку, преодолевая забор из егозы, они порезали руки. Жители Черкасщины поверили переправщику", что "Тиса мелкая и безопасная", и заплатили ему по $2500 аванса", – говорится в сообщении.

Известно, что конечную стоимость своих услуг злоумышленники планировали сообщить клиентам только после успешного переплытия водоема.

Для реализации правонарушения они выбрали темное время суток, надеясь остаться незамеченными пограничными нарядами. Об опасности переплывания незнакомого водоема ночью, тем более зимой, что грозило жизни и здоровью, они даже не задумывались.

Четыре человека были обнаружены с помощью средств дистанционного мониторинга границы с Венгрией. Группа реагирования от пограничной службы "Вилок" задержала их сразу после преодоления заградительного забора.

Все они жители Черкасщины. По их словам, в реку Тиса они планировали заходить согласно инструкциям переправщиков, убеждавших их, что вода в реке мелкая и абсолютно безопасная. Еще двое мужчин – житель Закарпатья и житель Херсона – самостоятельно разработали маршрут для незаконного пересечения границы из Украины в Румынию через реку Тиса.

Попытку реализовать свой план они предприняли в зоне ответственности отделения пограничной службы "Великий Бычков". Пограничный наряд задержал нарушителей в 30 метрах от границы.

На задержанных составили протоколы за административное правонарушение, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела переданы в суд.

Напомним, в конце ноября на Закарпатье у границы с Румынией обнаружили тело мужчины, которое из реки Тиса достала румынская пограничная полиция. С начала войны это уже 42-й случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу через Тису.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке, рассчитанной на 2 человека, нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.