Груз ехал всю ночь: Порошенко привез технику для ремонта боевых машин бригадам из самых горячих точек фронта

Бригадам, воюющим на наиболее напряженных участках восточного фронта, Петр Порошенко с волонтерами привез технику по ремонту боевых машин. А также защитники получили мобильные стирально-душевые комплексы, шины для автомобилей HMMWV и квадрокоптеры DJI Mavic.

Об этом пятый президент рассказал на своей странице в Facebook.

Артиллерийские установки, танки, пикапы, бронемашины и дроны часто выходят из строя, а везти их вдали от линии фронта – значит потерять драгоценное время, объясняют военные.

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Бойцам легендарной 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передали уникальную мобильную станцию шиномонтажа на базе британского грузовика DAF YA. Этот шиномонтаж может быстро "переобуть" любые шины, включая дефицитную резину для американских HMMWV. Ее искали повсюду, так что можно будет вернуть в строй сотню бронемашин, рассказывал ранее Порошенко.

На этом агрегате идет раззувка-перезувка легковых колес. На этом агрегате происходит балансировка колес. А на этом агрегате у нас происходят грузовые. Мы можем также переобувать Камазы, МАЗы, КРАЗы. Мы сможем переобувать всю технику. Очень удобно, есть прибор накачки грузовых, есть накачка легковых машин, есть подушки, домкраты. В принципе, в этой машине есть все для того, чтобы мы в дальнейшем работали", говорит командир ремонтной роты батальона логистики 79-й бригады, который очень обрадовался новому шиномонтажному. комплекса.

Три передвижных авторемонтных мастерских на базе DAF и резину для HMMWV передали в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, которая воюет на Лиманском направлении. ПАРМы – это полноценные СТО, только гораздо более быстрые в условиях боевых действий, объясняет Порошенко. Мастерские оснащены необходимым инструментом, станками и генераторами для автономной работы в любых условиях.

Мощный мультипогрузчик FODEN, грузовики YA и банно-прачечные комплексы передали батальону логистики ДШВ. Общая стоимость этой партии техники – 15 млн. грн. Отдельно военные благодарят за дефицитную резину. "Сегодня наша бригада получает автомобильные шины для наших "Хамви". Это очень проблематичный вопрос в Вооруженных Силах. Это дефицит. Спасибо Фонду Порошенко за эту помощь. Боевые подразделения выполняют задачи на этих "Хамви" от наших американских партнеров. Эти шины в Украине не производят", – объясняют бойцы.

Порошенко также обсудил с военными тему перераспределения военного НДФЛ, пытающегося изъять из местных бюджетов.

"Как вы знаете, нам удалось остановить разрушение децентрализации, когда в пользу центрального бюджета, причем не министерства обороны, а каких-то странных проектов изымаются средства, которые бригады платят в виде НДФЛ", – отметил Порошенко.

Мы ведем напряженную борьбу, чтобы все эти средства зачислялись на счет бригад. Мы заинтересованы, чтобы сократить это бюрократическое расстояние и чтобы бригады сами решали, что им закупать, делали это в кратчайшие сроки, чтобы они не ждали согласования минфина, казначейства, министерства профильного. , бумажных кругов бюрократии. Потому что когда мы воюем, бригадам нужны эти вещи уже и сейчас", – объяснил Порошенко.

"Мы провели короткие консультации. Я думаю, что мы сможем это донести в Верховную Раду, обеспечить единство вокруг Вооруженных Сил Украины", – убежден Петр Порошенко.

"Невероятно рад всех видеть. Сегодня здесь находится рекордное количество бригад. Все они приехали с горячих точек: Марьинка, Авдеевка, Купянск. Передали ребятам груз, который ехал всю ночь. 79-е, 25-е, 77 44-й артиллерийской и другим бригадам привезли мобильную шиномонтажную мастерскую, передвижные авторемонтные мастерские на базе грузовиков DAF, мобильные стирально-душевые комплексы, шины для автомобилей HMMWV, квадрокоптеры DJI Mavic, а также прямо с завода передали им Киевские торты. рад видеть "Братьев по Оружию", депутатов от "ЕС", активистов "Дела Громад". Горжусь вами и спасибо за службу", - написал пятый президент.