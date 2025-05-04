Грозы и сильный ветер: какие области Украины накроет ненастье в воскресенье, 4 мая

В Украине все сутки 4 мая на небе будет переменная облачность, ожидать достаточно долгое время солнечной погоды не стоит. Более того, синоптики прогнозируют в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы.

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Так считают специалисты Укргидрометцентра. По их прогнозу, в стране будет сильный юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в юго-восточной части 4-9° тепла; днем 23-28°. На западе страны 20-25°С.

Облачная облачность ожидает и Киевщину. Хотя ночью здесь без осадков, днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В области днем будет тепло – 23-28°; в Киеве днем ожидают 25-27 °.

Отдельно синоптики предупреждают об "опасных метеорологических явлениях" в Киевской области – речь идет о грозах вместе с ветром. Это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают в Укргидрометцентре.

Аналогичное предупреждение предоставлено западным, северным, Винницкой и Черкасской областям.

Как сообщал OBOZ.UA, известная украинская синоптик Наталья Диденко считает, что со следующей недели ожидается похолодание. По ее словам, "похолодает с понедельника-вторника", хотя "на юге и востоке еще удержится теплая погода".

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. Согласно его прогнозу, ближе к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится снова.

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