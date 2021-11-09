Гройсман: мотивировать к прививке против COVID-19 нужно даже тех, кто купил "поддельный" сертификат

Ключевой целью власти сегодня должно стать сохранение жизни украинцев и введение комплекса мотивационных мероприятий – в частности, в отношении тех, кто ошибся и по разным причинам приобрел поддельный сертификат вакцинации против COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. По его словам, еженедельно Украина теряет "небольшой городок", ежедневно – "стадион", а вакцинация – единственное противодействие этим потерям. Именно поэтому доступ к прививке должны получить все желающие.

"Каждый человек имеет право на ошибку. Приобрел он "подделку". Но задача какая? Спасти жизнь! Именно поэтому человек должен получить право прийти к врачу, сообщить о поддельном сертификате и привиться. А полиция уже пусть дальше проверяет (происхождение документов)", – сказал Гройсман.

Видео дня

По его убеждению, в условиях, когда вакцинация в стране фактически провалена, когда власти потеряли золотое время на закупку вакцин и проведение качественной разъяснительной работы, любой метод поощрения к прививке – работает.

"Не надо людей разделять – кто вакцинировался, кто нет. Людям нужно давать мотивацию к защите, даже средства – это точно повысит количество вакцинированных. Обеспечьте вакцинами, проведите разъяснительную работу, обеспечьте полный доступ к вакцинам не только в городах, но и в небольших общинах", – отметил политик.

"А дальше – кислород в больницы, восстановление ритмичности финансирования учреждений здравоохранения, предоставление бесплатных пакетов противоковидного лечения для людей, которые болеют дома", – добавил он.

Отдельно Гройсман отметил организацию тестирования на ковид в школах и заведениях высшего и профессионального образования.

"Они закрываются, у нас будет провал в качестве образования. Можно же сделать смешанные формы обучения, а в школах принимать меры по выявлению COVID-19. Речь идет о тестировании! Это небольшие деньги. Мы тратим миллиарды на лечение и теряем людей".