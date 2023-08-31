Григорий Козловский: война еще не закончилась, нам нужно продолжать помогать ВСУ

Григорий Козловский , известный львовский меценат и бизнесмен, и основанный им ФК "Рух" в очередной раз услышали и быстро отреагировали на запросы украинских военных. Меценат передал защитникам технику и снаряжение, необходимое на фронте.

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Ко Дню Независимости бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое хозяйственное снаряжение необходимое воинам на передовой. Стоимость оборудования составляет почти полтора миллиона гривен.

Григорий Петрович Козловский отметил, что этот месяц выдался особенно плодотворным в плане помощи украинским воинам.

"Недавно на фронт отправили дроны , которые закупил ФК "Рух" в рамках инициативы "Птички Победы" под патронатом Львовской ОВА. На это клуб потратил 4 миллиона гривен. А теперь мы помогаем 45-й отдельной артиллерийской бригаде", – сказал Григорий Козловский. При этом он отметил, что в целом в августе помощь ВСУ составила почти 8 млн. грн.

Ранее футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Эта помощь без преувеличения спасает жизни, отмечают военные.

Она помогает выполнять боевые задачи. Воины поблагодарили за помощь и отметили, что "руховцы" неоднократно откликались на запросы защитников и оперативно доставляли нужное снаряжение и технику.

Командир 45-й отдельной артиллерийской бригады Олег Файдюк отметил значимость помощи украинским военным.

"Это очень важная помощь. Даже не говоря о комплексе противодействия "Ланцетам", колеса, аккумуляторы, есть такие вещи мелкие, как кабели например, без которых не будет работать система. Все это необходимо нам. Наша бригада начала сотрудничать с ФК "Рух" в начале лета 2022 года. Неоднократно клуб откликался на наши запросы и передавал нам необходимое снаряжение. Это различные комплексы, аппаратура для обслуживания техники, подъемники и тому подобное. У нас есть прямая связь с "Рухом". Когда у нас возникает насущная необходимость и надо быстро что-то найти - мы звоним и в кратчайшие сроки эти вещи оказываются у нас", – отметил он.

"Война еще не закончилась, а значит нам нужно продолжать помогать ВСУ", – отметил Григорий Козловский. Меценат добавил, что в сентябре команда "желто-черных" планирует обеспечить бойцов 45-й бригады комплексами "Зозулька". Задачей этого комплекса является создание вакуумной зоны вблизи военных, чтобы туда не смогли попасть барражирующие снаряды типа "Ланцет".