Григорий Козловский вместе с 'желто-черной' семьей передали артиллеристам на фронт антиланцетные комплексы и средства РЭБ

Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" и Emily Resort передали антиланцетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады. "Желто-черная" семья, как всегда быстро отреагировала на запрос военных.

Григорий Козловский отметил: "Пока наши ребята держат оборону на фронте, мы в тылу должны продолжать жить и работать. Ведь только экономика, которая работает дает возможность защищать государство нашим Героям. Так что - работаем и помогаем, ради Победы!".

Начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев рассказал, что ФК "Рух" и Григорий Козловский с самого начала войны помогают украинским военным: "Клуб и Григорий Петрович откликаются на наши запросы и передают разнообразную технику, снаряжение, автомобили, запчасти и комплектующие и тому подобное. Вот сейчас бригада получила средства против вражеских БПЛА "Ланцет" и средства РЭБ против FPV-дронов. Они помогут сохранить жизнь военнослужащих, а также сохранят наше оружие и технику".

Григорий Петрович Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014-м году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. Военные постоянно получают от мецената и "руховцев" необходимое на передовой оборудование и технику.

"Мы благодарны ФК "Рух", его основателю Григорию Козловскому и Emily Resort за то, что они всегда оказывают всестороннюю помощь 45-й бригаде. Эта поддержка помогает нам быстрее и качественнее работать на фронте и делать все для нашей Победы", - добавил начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев.

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев в свою очередь отметил, что несмотря на свой юный возраст игроки "Руха" от самых молодых воспитанников Академии и до футболистов первой команды понимают, что надо делать все возможное, чтобы приблизить Победу над оккупантами. "И ребята, и их родители, и тренеры - все помогают армии, а также привлечены к различным благотворительным проектам", – добавил он.

"Сейчас самое важное, что должен делать каждый украинец, это помогать нашим военным и эта миссия является важнейшей для всей нашей футбольной семьи, мы приобщаемся к этому процессу как можем", - резюмировал Григорий Козловский.