Григорий Козловский снова задонатив ВСУ – артиллеристы закупят средства РЭБ против дронов

Григорий Козловский и Emily Resort в апреле передали деньги на средства РЭБ против FPV-дронов и против БПЛА "Ланцет", на ремонт техники для 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ и на ремонт двух авто разведывательного подразделения.

"Пока наши ребята держат оборону на фронте, мы в тылу должны продолжать жить и работать. Ведь только экономика, которая работает, дает возможность защищать государство нашим Героям. Так что – работаем и донатим, ради победы", – отметил меценат Григорий Козловский.

"Мы благодарим каждого, кто сейчас защищает нас от врага. Только благодаря Вам мы можем жить и работать на родной земле. И, конечно же, донатить и поддерживать ВСУ. ПОБЕДА БУДЕТ. Слава Украине! Героям Слава!", – заявили в Emily Resort.

Ранее основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский и Emily Resort перечислили 4 миллиона гривен для 45-й артиллерийской бригады.

Григорий Петрович Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014-м году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и прочее. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Кроме того ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, партию беспилотников "Мара", 30 дронов DJI Mavic 3 Cine и 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон".