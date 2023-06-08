Григорий Козловский: самые надежные инвестиции – это в будущее нашей страны

Григорий Козловский, почетный президент львовского футбольного клуба "Рух", не только постоянно помогает украинским воинам на передовой, но и реально заботится о здоровом будущем маленьких украинцев. Известный меценат и бизнесмен вкладывает все свои силы и ресурсы в созданную им Академию футбола ФК "Рух".

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Благодаря ему в последние выходные мая состоялось долгожданное для молодежи событие – Академия ФК "Рух" открыла свои двери для ребят из всех уголков нашей страны. Право первыми попробовать свои силы получили мальчишки 2014-2013 года рождения.

В субботу, 27 мая, юные спортсмены 2014 года рождения смогли проверить свои силы и таланты. А в воскресенье, 28 мая, спортивную эстафету по отбору в лагерь "желто-черных" приняли десятилетки.

Для участников отбора была подготовлена разнообразная программа испытаний: бег на 15 и 30 метров, тестирование технических навыков, игра 1х1 и 4х4.

Футбольное поле разделили на станции для каждого испытания. Там участников ожидали тренеры, которые фиксировали результаты участников.

"На каждой станции мы тестировали разные навыки детей: скорость, координацию, ведение мяча, игру 1х 1 и 4х 4. Дети должны быть активными, у них должно быть желание, глаза должны гореть. Обращали внимание на любые нюансы, старались ничего не пропустить. Но самое главное то, как они играют в футбол, как думают, двигаются" - рассказал руководитель академического отдела скаутинга Тарас Петривский.

В отборе юных талантов участвовало много тренеров. Лишь за первые два дня в тестировании приняли участие более 200 детей, которые приехали из разных регионов Украины. Больше всего было ребят из центрального и западного регионов. Но было немало и представителей других областей.

Строительство спортивного комплекса Академия футбола ФК "Рух" началось в 2018 году на окраине Львова неподалеку Винниковского озера. Комплекс состоит из восьми тренировочных полей последнего поколения: три поля с искусственным покрытием, пять - с гибридным, а также крытый манеж. Вся необходимая инфраструктура для поиска и поддержки талантливых футболистов, их дальнейшего всестороннего развития и профподготовки работает практически 24/7.

Стоит отметить, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в академии находились 350 воспитанников из разных уголков нашей страны. Учитывая, форс-мажорные обстоятельства, а также весь груз ответственности, Григорий Козловский взял под опеку и оставил на неопределенное время "под крылом" базы ФК "Рух" в Винниках всех ребят, обеспечив жильем, питанием, а главное - полноценным учебным процессом. Такие поступки достаточно хорошо характеризуют человека. Кроме того, уже 14 лет меценат постоянно спонсирует и развивает взрослую и юношескую команды ФК "Рух".

Директор Академии футбольного клуба "Рух" Юрий Бакалов отметил, что очень многие дети хотят заниматься футболом, и ФК "Рух" старается помочь всем. "У нас очень много заявок, и, конечно же, не все сразу попадут в Академию "Руха". Но это не значит, что в дальнейшем у них не будет шанса осуществить свою мечту. Наша селекционная служба будет отслеживать потенциальных кандидатов, уделять им особое внимание. Потому что это - только начало, а набор в Академию продолжается почти целый год. Мы постоянно ищем футбольные таланты и хотим, чтобы наша Академия была лучшей в Украине" - отметил Бакалов.

Одни из лучших и дома, и за рубежом

Стремления ребят попасть именно в эту футбольную академию понятны, поскольку здесь не только отличная база для занятий спортом, но и сильные тренеры, и возможность участия в международных турнирах.

Одним из ярких примеров является участие "руховцев" в престижном турнире Universal Youth Cup в Италии.

В апреле Григорий Козловский взял на себя решение всех вопросов молодежной команды "Рух" U-11 и отправил ее на престижный турнир Universal Youth Cup в Италии.

В этих международных соревнованиях приняли участие 64 команды из ведущих академий Европы, среди которых представители, "Милана", "Ювентуса", "ПСЖ", "Аякса", "Ливерпуля" и многих других.

По словам старшего тренера "Руха" Маркияна Шкрабы "такие турниры – бесценный опыт. Мы играли против сильных команд". По итогам турнира ФК "Рух" U-11 занял одиннадцатое место на Universal Youth Cup.

"Мы здесь и мы показываем, какая наша страна сильная и независимая", – отметили юные украинские спортсмены.

Еще одной победой воспитанников Академии стало получение титула чемпиона футбольной командой "Рух" U-19. "Желто-черные" стали чемпионами Украины среди юношеских команд обыграв на выезде одесский "Черноморец" U-19. ФК "Рух" U-19 второй сезон подряд являются чемпионами Украины среди молодежных команд.

Григорий Петрович Козловский, основатель ФК "Рух", известный львовский бизнесмен и меценат, поздравил "желто-черную" семью с этим достижением и отметил не только сильную игру спортсменов, но и вклад тренерского штаба в эту победу.

Не футболом единым: "Игры непокоренных" и реабилитация азовца

Григорий Козловский поддерживает не только футбол. Меценат постоянно опекает и помогает украинским воинам.

Футбольный клуб "Рух", его основатель Григорий Козловский и Emily Resort, стали спонсорами и организаторами всеукраинских соревнований "Игры непокоренных" (Invictus Games). В них приняли участие 223 спортсмена, которые соревновались в 9 видах спорта. Это - отбор на международные старты "Игр непокоренных", которые пройдут в этом году в немецком Дюссельдорфе. У спортсменов есть все шансы получить медали на международных соревнованиях.

Такие состязания - очень важны для поддержания не только спортивной формы, но и духа наших воинов, отметил ивент-директор Emily Resort Денис Рынский.

Основатель футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский всегда максимально поддерживает такие события. Рынский также обратил внимание на то, что Григорий Петрович и ФК "Рух" с самого начала полномасштабного вторжения активно помогают нашим военным, закупая беспилотники, грузовики, генераторы, рации, дроны и многое другое.

Еще одним примером поддержки и спортивной синергии является помощь раненому бойцу полка "Азов" Кшиштофу Мушаку, который проходит полную реабилитацию на базе футбольного клуба "Рух". Президент ФК "Рух" Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, не задумываясь, предложил ему воспользоваться услугами медицинского центра клуба. Врачи "Украинской спортивной клиники" (УСК) разработали для Кшиштофа Мушака индивидуальную программу лечения.

"Мы оказываем качественную высококвалифицированную медицинскую помощь не только спортсменам, но и любому, кто в ней нуждается. Кстати, военные немного похожи на спортсменов – своей силой и волей к победе. У Кшиштофа травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно существует. Это - долгосрочная программа. Он пройдет несколько курсов лечения, во время которых мы сможем значительно восстановить функцию ноги", – отметил гендиректор УСК Олег Касатка. А Григорий Козловский оптимистично резюмировал: "Думаю, через год мы с Кшиштофом еще сыграем футбол".

У футбольного сообщества нет чужих проблем

Не остался без внимания мецената и медицинский сектор. Григорий Козловский оказывает существенную помощь в лечении и реабилитации украинских защитников. Вместе с фондом "Рух в майбутнє" Григорий Козловский обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом. Стоимость этих двух, без преувеличения жизненно необходимых медицинских приборов, составляет около четырех миллионов гривен.

Григорию Козловскому в тендеме с фондом "Рух в майбутнє" удалось собрать эти средства благодаря взносам неравнодушных людей, среди которых немало представителей футбольного сообщества, к которому, как известно, непосредственно причастен бизнесмен.

В частности, свою лепту в помощь госпиталю внесли Александр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитрий Поворознюк, Игорь Дедишин, Виктор Вацко и многие другие.

Григорий Петрович Козловский отмечает: "Поставкой важных медицинских аппаратов военному госпиталю мы хотим наглядно показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущую победу".

Подчеркнув, что "футбольная семья также живет проблемами страны", Григорий Петрович Козловский констатировал, что спортсмены "помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с нечистью, которая напала на Украину".

"Мы непременно проведем "матч победы" над оккупантами и такой день уже не за горами", – метко подытожил бизнесмен.