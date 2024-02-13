Григорий Козловский получил награду от Валерия Залужного

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский активно помогает ВСУ, регулярно передает защитникам разнообразное снаряжение, технику и помогает финансово. Эту работу основателя ФК "Рух" было отмечено наградой "За содействие Вооруженным Силам Украины" от имени Валерия Залужного.

Григорий Козловский поблагодарил за такую награду и рассказал о дальнейших планах по поддержке военных и других благотворительных проектов.

"Это неожиданная награда, в частности от Валерия Залужного, и она вызывает положительные эмоции. Конечно, приятно, что военные так оценили нашу помощь, но главная награда у нас еще впереди - Победа Украины над российскими захватчиками. Я и вся команда не делаем ничего особенного, ведь сейчас помогать защитникам должен каждый украинец. ФК "Рух", Emily Resort, БО "Фонд помощи Украине "Рух у майбутне" – все мы регулярно пытаемся что-то отправить военным, реагируем на их запросы и обеспечиваем всем необходимым.

В этом месяце мы уже перечислили 2 миллиона гривен на протезирование раненых украинских воинов и гражданских, пострадавших от войны, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center. В марте мы планируем перечислить 2 миллиона гривен Национальному реабилитационному центру Unbroken. Параллельно мы поддерживаем ряд бригад и постоянно с ними на связи и будем реагировать на их запросы. Я благодарен всем членам нашей команды за то, что они приобщаются к этим инициативам и активно помогают военным и этот процесс не будет прекращаться", - отметил Григорий Козловский.

Кроме награды, Григорий Козловский получил подарок - боевой гуцульский топор. На нем есть сакральная гравировка как символ боевого духа и несокрушимости и цитата из фильма "Довбуш" и автографом известного украинского актера Алексея Гнатковского.

"Очень приятно получить такой интересный и оригинальный подарок. На топоре есть цитата "То есть мои горы, здесь газда!" и автограф Алексея Гнатковского, который произнес эту фразу в фильме "Довбуш". Я ценю украинскую историю, поэтому такие аутентичные вещи мне очень нравятся", - сказал Григорий Козловский.

Как сказал один из соучредителей инициативы "Пташки Перемоги" Александр Тищенко, помощь армии - самое главное, что сегодня может делать каждый украинец. Вклад меценатов и благотворителей в снаряжение наших защитников невероятно весомый.

Тищенко отметил, что Григорий Козловский поддерживает военных всем чем может, в частности, присоединился к инициативе "Пташки Перемоги" и это большая помощь. Сегодня эти "птички" уничтожают врагов на фронте и чем этих средств будет больше, тем ближе будет наша Победа.

Григорий Козловский отметил необходимость поддерживать ВСУ и призвал всех украинцев совместно приближать Победу над российскими оккупантами.

"В обществе сейчас начали привыкать к реалиям войны. В начале полномасштабного вторжения все помогали чем могли, ведь понимали, что мы можем потерять свою независимость. Тогда, как сейчас заметно, что люди устают. Знаю, что всем сейчас трудно, но мы не можем привыкать к этому, а для этого следует поддерживать нашу армию и помогать нашим военным, поэтому каждый из нас должен приобщиться к тому, чтобы приблизить нашу Победу над врагом. Не будьте равнодушными и помогайте Вооруженным Силам Украины", – отметил Григорий Козловский.