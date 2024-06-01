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Григорий Козловский получил медаль "За содействие обороне"

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
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Григорий Козловский получил медаль 'За содействие обороне'

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский получил награду Министра обороны Украины Рустема Умерова – медаль "За содействие обороне". Это не первая награда, полученная меценатом.

Григорий Козловский получил медаль "За содействие обороне"

Как отметил Григорий Козловский, каждая награда является приятной неожиданностью и эта награда - не исключение. Но помощь ВСУ делается не ради награды, а исключительно потому, что это обязанность каждого украинца и мы делаем это для того, чтобы приблизить нашу Победу над оккупантами.

Григорий Козловский получил медаль "За содействие обороне"

"Конечно, приятно получить награду от Министра обороны Украины. Это свидетельство того, что "Рух", Emily Resort - вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, а наше общее достижение - менеджмента и работников "Руха" и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу по достоинству оценили. Все мы благодарны за это и еще раз призываем - нельзя останавливаться в помощи военным, особенно в такое трудное время. Впереди много работы и поддержка наших защитников не будет останавливаться", – отметил Григорий Козловский.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский активно помогает ВСУ, регулярно передает защитникам разнообразное снаряжение, технику и помогает финансово.

Командир 45-й ОАБр Олег Файдюк лично поблагодарил Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей отдачей будет количество уничтоженных врагов.

Григорий Козловский получил медаль "За содействие обороне"

"Но также приятно вручить награду Министра обороны Украины, ведь это показатель большой поддержки воинов. Нельзя опускать руки, а следует продолжать всем вместе приближать Победу Украины над оккупантами. Благотворительные фонды, волонтеры, каждый украинец - все сейчас объединены общей целью и делают все от себя возможное, чтобы в Украине воцарился мир. Каждая гривна, каждое слово поддержки - все это важно для ВСУ и действительно помогает военным", – сказал командир 45-й ОАБр Олег Файдюк.

Ранее Григорий Петрович Козловский получил награду "За содействие Вооруженным Силам Украины" от имени Валерия Залужного.

Кроме награды, Григорий Козловский получил подарок - боевой гуцульский топор. На нем есть сакральная гравировка как символ боевого духа и несокрушимости и цитата из фильма "Довбуш" и автографом известного украинского актера Алексея Гнатковского.

За свою деятельность в помощи воинам Григорий Петрович Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" - высшую награду, которую может получить гражданский человек. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского знаком отличия "Доблесть и честь".