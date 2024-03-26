Григорий Козловский и ФК 'Рух' помогли воспитанникам детского дома 'Доброе сердце' в воплощении мечты

Основатель ФК "Рух", известный львовский меценат Григорий Козловский вместе с БО "Дипломаты" провели для малышей из детского дома "Доброе сердце" благотворительный праздник.

Мероприятие, во время которого воспитанники детского дома "Доброе сердце" посетили клубную Академию и приняли участие в различных активностях, мастер-классах и развлечениях, состоялось при поддержке Emily Resort в рамках проекта "Мечты детей". Каждый ребенок получил незабываемые впечатления и подарки.

"С начала полномасштабного вторжения наша "желто-черная" семья и Emily Resort помогает не только военным, но и переселенцам и детям-сиротам. Спорт формирует нас как личность и помогает не только иметь хорошую физическую форму, но и дарит положительные эмоции. Конечно ребятам очень нравится именно футбол. Мы очень рады, что сегодня нам удалось не только устроить праздник для детей-сирот, но и воплотить детские мечты", - отметил Григорий Козловский.

Праздник начался с приветствия детей и знакомства с аниматорами, которые угощали детей различными вкусностями. После этого детей разделили на возрастные группы. Малыши порисовали и сделали аквагрим, девушки посетили мастер-класс по визажу, а ребятам провели тренировку по настольному теннису. В то же время для творческих детей состоялся мастер-класс по рисованию. А самые маленькие гости наслаждались пузырьковым шоу от аниматоров. Кроме того, в конце праздника каждый ребенок получил подарки и интересные сюрпризы.

После вкусного обеда, развлечения для детей продолжились. Так тренеры Академии ФК "Рух" провели для детворы тренировки и сыграли с ними в футбол.

Тренер по физподготовке младших возрастных категорий академии "Рух" Станислав Козак рассказал, что дети хотят активно заниматься спортом и футбол - их увлечение: "Дети замечательные и очень старались. Им следует продолжить работать в этом ключе и если они приложат усилия, то у них все обязательно получится".

Соорганизатор проекта "Мечты детей" Наталья Мармулевич рассказала, что воспитанники детского дома "Доброе сердце", который расположен в поселке Новый Милятин Золочевского района рассказали о своих желаниях и в соответствии с ними были выбраны активности. ФК "Рух", взял на себя большую часть по организации праздника для детей и очень вложился в это мероприятие, и как результат дети получили море позитива.

"Для нас ценно, что тренеры уделили время ребятам, которые хотели пообщаться про футбол. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с "Рухом", ведь это была хорошая командная работа и мы очень рады, что удалось реализовать все наши идеи", - добавила Мармулевич.

Менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович добавила, что вместе с партнерами из Emily Resort и основателем "Руха" Григорием Козловским удалось провести интересный и веселый праздник для детей. Дети имели возможность отдохнуть и больше познакомиться с различными профессиями, а также увидеть, как работает футбольная академия.

"Мы уже больше года сотрудничаем с БО "Дипломаты" и клуб всегда старается поддерживать такие благотворительные инициативы. Для нас важно работать в этом направлении, привлекая детей в спорт и помогать им найти себя и раскрываться со всех сторон", - подытожила Климентович.

"Это мероприятие - воплощение детских мечтаний и мы очень рады, что нам удалось реализовать его. Благодарны "Руху" и каждому из партнеров, которые присоединились к событию в это нелегкое время и поддержали детей. Мы видим, как дети улыбаются и насколько они счастливы, что они смогли это все увидеть. Это искренние и фантастические эмоции, которые трудно передать словами", - поделилась впечатлениями организатор БО "Дипломаты" Дарина Штокало.

Это уже не первая помощь "желто-черной" команды. В конце прошлого года

ФК "Рух" и его основатель Григорий Петрович Козловский вместе с гостинично-развлекательным комплексом Emily Resort сделали подарок для детей погибших Героев и детей ВПО подарив им путешествие в праздник ко Дню Святого Николая. Во время праздничного уикенда дети посетили Академию "Рух" ознакомились с бытом юных футболистов, побывали на экскурсии в комплексе Emily Resort, посмотрели праздничное представление, весело провели время и получили вкусные подарки к празднику.