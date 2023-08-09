Григорий Козловский и ФК 'Рух' передали ВСУ необходимую технику на передовую

Григорий Козловский и основанный им футбольный клуб "Рух" продолжают помогать украинской армии, защищающей Украину от российской агрессии. В этот раз благодаря львовскому меценату и бизнесмену помощь получили воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

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Козловский и ФК "Рух" передали артиллеристам трал для перевозки техники, он доставит на передовую в Донецкую область военную машину-экскаватор КрАЗ.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали необходимую технику бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады. Благодаря меценату и футболистам клуба артиллеристы получили трал для перевозки техники, который доставит на передовую машину-экскаватор КрАЗ. Эта машина отправится в Донецкую область для обустройства позиций украинских воинов.

К тому же, по словам военных, трал еще не раз сыграет немаловажную роль в приближении победы и сохранении жизней воинов и военной техники: он нужен, чтобы быстро и безопасно перевозить другую технику.

"Благотворительная организация "Рух у майбутнє" передала нам трал для перевозки техники. У нас он используется для эвакуации поврежденной техники, которая перевозится из зоны боевых действий на ремонтные базы и склады. Также он используется для перевозки. Чтобы инженерная техника не ездила своим ходом, ее легче, экономнее и целесообразнее перевозить на трале. К примеру, КрАЗ лучше забрать и перевезти его между точками на трале. Для логистики это чрезвычайно важно. Уже 9 лет война, а люди помогают. Помощь от "Руху" есть, используется, за это большое спасибо", – сказал помощник начальника автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, капитан Святослав Мартынович.

В ответ представители благотворительной организации "Рух у майбутнє" уверяют: будут помогать защитникам столько, сколько они будут нуждаться в помощи.

Григорий Козловский ранее уже помогал этому подразделению: в частности, он передал бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3.

"Для артиллерийских подразделений это лучшая помощь. "Мавики" не имеют большой дальности полета и уязвимы для РЭБов и антидроновых ружей, но когда их используют ловко, они становятся мощной помощью для обнаружения врагов и техники. Неудивительно, что мы часто получаем запросы именно на этот вид квадрокоптеров и пытаемся мгновенно реагировать на эти запросы", – отметил меценат.

Военные утверждают: эту помощь очень ценят.

"Мы очень благодарны, что "Рух" и Григорий Петрович Козловский постоянно поддерживают нашу бригаду. Каждый такой "мавик" позволяет добиться еще больших успехов на поле боя. Есть выражение: "Больше дронов – больше "бавовны", то есть чем больше мы будем иметь таких квадрокоптеров, тем успешнее будем выявлять и уничтожать врагов", – отметил подполковник 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Олег Подливахин.

Кроме коптеров DJI Mavic 3, артиллеристы получили от меценатов металлоискатели, оргтехнику и канцелярские приборы. Это не первый транш помощи от футбольного клуба "Рух" и Григория Козловского для украинских артиллеристов.

Также ранее ФК "Рух" и его основатель Григорий Петрович Козловский передали на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон".