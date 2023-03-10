Григорий Козловский и ФК ''Рух'' передали украинским артиллеристам восемь ''Посейдонов''

Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух", основателем которого он является, снова присоединились к помощи 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины. В этот раз украинским защитникам передали 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон".

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Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, который уже неоднократно со своей семьей и футболистами помогал ВСУ и вынужденным переселенцам, отметил, что будет и дальше помогать фронту.

"На этом мы точку не ставим! Должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами!", – подчеркнул меценат.

Его слова поддержал генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин.

"Мы продолжаем работу на благо украинской армии, в ее поддержку. Как мы и анонсировали, это тщательная и системная работа, которая продлится до полной нашей Победы. Сколько бы усилий, ресурсов, средств это не стоило, главная цель – это наша Победа. Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский будут идти до конца, чтобы совместно с нашими Вооруженными силами Украины эту победу праздновать. Нам очень приятно, что мы еще раз присоединились к этой весомой поддержке", – подчеркнул Дедышин.

Беспилотники "Посейдон" оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококковый планер высокого крыла с толкающим электродвигателем и винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами.

Дальность действия "Посейдонов" – 150 км, высота полета – 4 000 м.

"Посейдон является очень интересным комплексом. Мы ожидаем от него большой производительности и повышения эффективности на совершенно иной уровень. У него есть невероятно шикарная камера, и вообще, многие аспекты его эксплуатации во время обучения проявили его с наилучшей стороны. Ожидается, что он сможет принести много материалов на тубе, которые будут согревать душу. Будем наблюдать и надеяться, что русня наконец сгорит уже дотла. У "Посейдона" есть очень мощная радиосвязь, то есть мы можем летать с ним на очень дальние расстояния, и это большой плюс, ведь раньше не хватало аппаратов с такой дальностью работы, поэтому я думаю, что это будет весомый фактор для того, чтобы мы могли максимально эффективно наносить поражение врагу на расстоянии, не только корректируя, но и делая дополнительную разведку интересных целей в тылу противника. Это тоже важно", – прокомментировал помощь военный 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ с позывным "Дуза"

Военные эксперты называют "Посейдоны" одними из самых высокотехнических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют тепловой след, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, в то время как более простые беспилотники "глушатся".

"Долго ждали этих птичек, слава Богу, что мы получили их, и имеем прекрасную возможность передать нашей, можно сказать, подшефной 45-й бригаде. На самом деле чрезвычайно мотивирует, когда видишь глаза ребят, получающих "Посейдоны", этих операторов, которые действительно искренне радуются, потому что для них это большие усиления и поддержка в их работе на фронте. Я уверен, что эти птички будут с каждым днем приближать нашу Победу", – подчеркнул Игорь Дедышин:

45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворивском районе Львовской области.

С начала полномасштабного вторжения бригада героически обороняла Киев, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, нанося потерь врагу в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Подразделения "45-ки" принимали участие в Харьковской наступательной операции и операции по освобождению Херсона и Николаева. За проявленный героизм и мужество военных бригады наградили государственными и ведомственными наградами. 6 декабря командир 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получил Боевое знамя из рук президента Украины.

"Эти птички будут находиться уже на передовой в ближайшем светлом будущем. О конкретной дате не будем рассказывать, но это произойдет очень быстро. Верим в то, что Победа за нами! Считаю, что все неравнодушные украинцы вносят большой вклад в развитие Вооруженных сил Украины, помощь им. Это очень важно и вдохновляет нас. То, что сейчас мы все объединились – весомый момент для общей Победы. Каждый, кто чувствует, что он хоть как-то может помочь ВСУ, уже является героем. Победа за нами однозначно, другое нас ничего не интересует", – подчеркнул боец "Дуза".