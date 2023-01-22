Григорий Козловский и ФК ''Рух'' доставили термобелье украинским защитникам

Воины 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила, 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и наши защитники в Бахмуте получили термобелье.

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Закупить термобелье и доставить его на передовую удалось благодаря донатам, собранным во время благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ".

Матч "Верим в ВСУ" состоялся 18 ноября прошлого года на футбольном поле Академии "Движения". Соорганизатором этой игры стали, в частности, Григорий Козловский, почетный президент ФК "Рух" (Львов), и сам футбольный клуб.

Тогда игра объединила известных блоггеров, актеров, певцов и футболистов. Главной целью мероприятия стал сбор средств на закупку термобелья для украинских защитников и защитниц в рамках проекта "Спорт согревает".

Команда "All Stars" победила сборную артистов Украины со счетом 10:6. Матч на заснеженном поле показался эмоциональным, веселым и интересным, он доставил удовольствие его участникам. Но самое главное – – это помощь нашим военным.

Поэтому многие желающие откликнулись на призыв "Движения" принять участие в благотворительном мультитурнире, который состоится в субботу, 28-го января, в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух". Знаменитости шоубизнеса, киберспорта, юмористы, блоггеры и другие публичные лица будут соревноваться в трех видах спорта – футзале, баскетболе и флорболе.