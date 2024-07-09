Григорий Козловский и Emily Resort присоединились к скорейшему восстановлению детской больницы "Охматдет". По инициативе основателя Футбольного клуба "Рух" на нужды главной больницы для маленьких украинцев перечислено 2 млн. грн.

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Эти средства будут направлены на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов – то, что позволит "Охматдету" как можно быстрее возобновить работу. Об этом рассказали в пресс-службе мецената.

Григорий Козловский, футболисты из основанного им ФК "Рух" и коллектив Emily Resort не смогли остаться в стороне, когда государство-террорист Россия ударило ракетами по украинской столице, в частности, по детской больнице "Охматдет", куда со всей Украины в поисках спасения приезжают тяжело больные маленькие украинцы, которым больше нигде не могут помочь.

Здание больницы было разрушено вражеской ракетой, поэтому львовский меценат вместе с ФК "Рух" и Emily Resort считали своим долгом присоединиться к скорейшему восстановлению "Охматдета".

Григорий Козловский рассказал, что ФК "Рух" совместно с Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен в помощь НДСБ "Охмадит", для скорейшего восстановления детской больницы и помощи пострадавшим. Он уточнил, что эти средства будут направлены на ремонт поврежденных помещений, закупку необходимого оборудования и медикаментов, чтобы "Охматдет" как можно скорее возобновил свою работу.

То, что Россия умышленно ударила по самым незащищенным – больным детям, а также по борющимся за их жизнь медикам – Козловский назвал ужасным преступлением.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа – это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию. Мы не можем стоять в стороне, когда разрушают будущее нашей нации. Поэтому немедленно выделяем 2 000 000 гривен в помощь "Охматдету", – объяснил он.

Григорий Козловский также добавил: только объединившись, украинцы способны справиться с любыми трудностями и построить лучшее будущее для украинских детей. Ведь в единстве – сила украинского народа.

Ранее спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский перечислили 2 миллиона гривен на протезирование раненых украинских воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center, а также еще 2 млн грн направили в БО "БФ "Нензламні" для протезирования украинских воинов.

С первого дня полномасштабной войны Григорий Петрович Козловский, ФК "Рух" и Emily Resort помогают ВСУ, детям и взрослым, нуждающимся в этом. Проводят благотворительные мероприятия для детей уязвимых категорий и детей погибших украинских военных.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве на 15:44 9 июля погибли 32 человека, среди них 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

В день атаки минобороны России цинично похвасталось ударами по Киеву, Кривому Рогу и Днепру, в результате которых изуродован "Охматдет". Однако уже на следующий день в Кремле не менее цинично отрицали удар по "Охматдету", обвинив в своем бесчеловечном преступлении украинскую ПВО.

Тем временем СБУ получила новые доказательства обстрела "Охматдета" российской ракетой Х-101: в распоряжении следователей появились обломки корпуса и серийные номера ракеты.

Между тем в ООН признали, что в "Охматдете" было прямое попадание российской ракеты, но говорят, что "окончательного вывода" нет.

Пока в ООН думают – рядовые украинцы и украинский бизнес собирают миллионы на восстановление "Охматдета".