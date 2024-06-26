Григорий Козловский и Emily Resort передали защитникам дроны-камикадзе и техническое оборудование

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort снова присоединились к помощи украинским военным и передали дронов и снаряжение на 2 миллиона гривен.

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45-я отдельная артиллерийская бригада получила 37 дронов-камикадзе Darts общей стоимостью 1,5 миллиона гривен, а еще 500 тысяч гривен потратили на закупку необходимого технического оборудования.

Основная функция этой техники - уничтожение оккупантов и освобождение от них Украины.

Как отметил начальник авиации и противовоздушной обороны 45-й ОАБр Александр Грабовый, бригада с начала полномасштабного вторжения имеет прямой контакт с "Рухом" и Emily Resort. Они систематически передают материально-техническую помощь, в частности различные типы БПЛА.

"Украинцам нельзя забывать, что идет война. Наш враг очень циничный и в этой войне нет места компромиссу, потому что Украине нужна только победа. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы достичь своей цели и приблизить победу. Чем больше у военных будет БПЛА и другого необходимого снаряжения, тем больше удастся сохранить жизней украинцев и больше наших защитников вернутся домой живыми и здоровими", - отметил начальник авиации и противовоздушной обороны 45-й ОАБр Александр Грабовый.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort ежемесячно перечисляют 2 миллиона гривен для помощи украинским военным.

"Мы впервые закупили именно такие БПЛА Darts, ведь на этот раз получили от наших защитников запрос именно на эту технику. Эти дроны активно используются на передовой и военные нуждались в них. В то же время "Рух" и Emily Resort в очередной раз откликнулись на запрос 45-й бригады и мы с радостью передаем эту помощь им. Это привычные для нас вещи, ведь ежемесячно совместными усилиями передается помощь на 2 миллиона гривен. Поэтому ждем следующие пожелания от военных и постараемся обеспечить их всем необходимым", - сказал основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Командир 45-й ОАБр Олег Файдюк лично поблагодарил Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей благодарностью будет количество уничтоженных врагов.

"Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага - мы должны работать и помогать. Помогать тем, кто сейчас на фронте, и помагать тем, кто вернулся" - отметил Григорий Козловский.

Ранее ФК "Рух" и львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский обеспечили бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады необходимой техникой. Украинские военные получили 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower и колеса для грузовиков.

Кроме того меценат предоставил бойцам 45-й ОАБр помощь в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служат "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.