Григорий Козловский и Emily Resort передали средства на протезирование украинских защитников Unbroken

Меценат, львовский бизнесмен и основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 миллиона гривен на нужды украинских военных. Средства передали в БО "БФ "Незламні" для протезирования украинских воинов.

"Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага - мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь тем, кто вернулся. Мы рады, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и изготавливают их. Поэтому присоединяемся к этой инициативе и передаем БО "БФ "Незламні" средства на покупку компонентов, которые обеспечат изготовление качественных и эффективных протезов для наших военных. Спасибо всем защитникам и верим - ПОБЕДА БУДЕТ. Слава Украине! Героям Слава!", - отметил Григорий Козловский.

С начала 2024 года Григорий Козловский и Emily Resort передали на нужды ВСУ более 7,5 миллионов гривен.

Национальный реабилитационный центр Unbroken - это место, где взрослые и дети получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. С начала войны здесь пролечили более 15 тысяч раненых украинцев, среди которых 350 - дети. В центре не только устанавливают протезы, но и изготавливают. В Центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией. Всю медицинскую помощь люди получают бесплатно.

"Основатель "Руха" Григорий Козловский и Emily Resort перевели на центр Unbroken 2 миллиона гривен. Это средства, которые будут направлены на помощь нашим защитникам, которые потеряли конечности. За эти деньги мы сможем купить комплектующие к протезам и установить искусственные конечности тем, кто их потерял защищая нас. Проблема с протезированием в Украине стоит очень остро, ведь мы имеем тысячи украинцев, которые потеряли конечности на войне. Война продолжается, а значит имеем новых раненых и нуждающихся в протезировании воинов. Потому что все что не защищает бронежилет травмируется, особенно травмируются руки и ноги, наши защитники и защитницы их теряют.

Поэтому в наш центр "Незламні" первого медобъединения Львова попадает очень много людей, которые нуждаются в очень сложных реконструктивных операций и протезирования. Благодаря помощи Григория Козловского и Emily Resort мы сможем установить конечности для наших защитников и подарить им возможность снова ходить, двигаться и максимально восстанавливаться. "БФ "Незламні" закупает комплектующие к протезам. Затем из них в мастерской Центра Unbroken изготавливается протез под каждого человека. Куксоприемник, который надевается на часть ампутированной конечности, изготавливается индивидуально на каждого человека, согласно параметрам тела, а затем к нему подгоняются купленные части протеза", - рассказала директор по коммуникациям и партнерствам Первого медобъединения Львова и руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец.

Григорий Козловский и "желто-черная" семья постоянно помогают ВСУ. Украинские воины регулярно получают от мецената различную технику и снаряжение, авто, дроны и тому подобное. Григорий Козловский и Emily Resort поддерживают ряд бригад и постоянно находятся с ними на связи, стараясь максимально оперативно ответить на все запросы военных.