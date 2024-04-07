Григорий Козловский: ФК 'Рух' стал самой молодой командой мира из более чем 60 лиг

CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.

Рейтинг возглавил львовский ФК "Рух", основателем которого является Григорий Петрович Козловский, с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

В составе "Руха" игроки до 23-х лет провели на поле 65,5% игрового времени. Игроки до 22-х лет сыграли 55,4% игрового времени в УПЛ, футболисты до 20-и лет - 17,5%, а юниоры до 19-и лет - 0,4%.

Рейтинг составлялся с учетом среднего возраста игроков до 21-го года, поэтому "желто-черные" заняли в нем первое место.

Из украинских команд в рейтинг попали ФК "Ворскла" (36 место) и ФК "Динамо" Киев (100 место).

Григорий Петрович Козловский, почетный президент львовского ФК "Рух", все свои силы и ресурсы вкладывает в созданную им Академию футбола ФК "Рух".

"Наши воспитанники – это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Искренне поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков "Руха"! Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Руха" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны", – резюмировал Григорий Козловский.

Ранее воспитанники футбольной Академии "Рух" U-13 победили в международном турнире Number One Cup, который прошел в польском Вроцлаве. Этот турнир по своей значимости можно приравнять к детской Лиге чемпионов УЕФА.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб "Рух" и в дальнейшем будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к высоким целям.