Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Подготовка к школе — это всегда больше, чем просто списки покупок или графики занятий. Это о заботе и уверенности: в комфорте ребенка, в стабильности семейного бюджета, в правильном направлении для будущего. Вместе с надежными партнерами мы собрали советы и инструменты, которые помогут родителям пройти этот период без стресса: от выбора рюкзака и канцелярии до финансовых решений и подготовки к экзаменам. Ведь каждый сентябрь — это новый старт, и он должен быть легким и вдохновляющим.

Собираем ребенка в школу: советы по выбору рюкзака и канцелярии

Чтобы сентябрь не застал врасплох, собираться в школу лучше с холодной головой и теплым сердцем. Потому что это проявление настоящей заботы: о здоровой спине, о ежедневном комфорте, о порядке в рюкзаке и в голове.

Как выбрать идеальный рюкзак для учебы

Ребенок растет, и с каждым годом становится больше всего: задач, книжек, интересов, переживаний. Выбирая Kite, вы получаете не просто рюкзак, а настоящего помощника – комфортного, надежного и созданного с учетом потребностей растущего организма.

Обязательная ортопедическая база:

Ортопедическая спинка с мягкими подушечками Kite Ergo Kids/Ergo Teens . Она поддерживает естественные изгибы позвоночника и равномерно распределяет нагрузку по всей спине.

. Она поддерживает естественные изгибы позвоночника и равномерно распределяет нагрузку по всей спине. S-образные лямки – мягкие, широкие и не давят.

– мягкие, широкие и не давят. Нагрудный ремень – фиксирует рюкзак в удобном положении.

– фиксирует рюкзак в удобном положении. Уплотненное дно – рюкзак устойчивый и прекрасно держит форму.

Ну и не забываем о дизайне, который должен нравиться именно ребенку.

К рюкзаку стоит подобрать пенал и сумку для обуви в одной стилистике – это удобно, быстро и выглядит целостно.

Канцелярия Kite: вдохновляет и организовывает

Здесь действует принцип: пусть лучше будет запасное, чем потом искать в спешке в ближайшем магазине.

Для обучения : ручки (синяя: гелевая или шариковая), карандаши, ластики, точилки, линейка, циркуль, транспортир, тетради, обложки, дневник (со 2 класса), закладки, клей-карандаш, корректор, скрепки.

: ручки (синяя: гелевая или шариковая), карандаши, ластики, точилки, линейка, циркуль, транспортир, тетради, обложки, дневник (со 2 класса), закладки, клей-карандаш, корректор, скрепки. Для творчества : цветные карандаши, фломастеры, краски (акварель, гуашь, акрил), кисти разной формы, палитра, стакан-непроливайка, цветной картон и бумага, бумага для акварели, альбомы, ножницы, клей ПВА.

: цветные карандаши, фломастеры, краски (акварель, гуашь, акрил), кисти разной формы, палитра, стакан-непроливайка, цветной картон и бумага, бумага для акварели, альбомы, ножницы, клей ПВА. Для организации рабочего места: органайзер, подставка для книг, стакан для мелочей, настольная лампа, стикеры для заметок, маркер для выделения, настольный календарь или планер, часы, подставка для ручек, мини-мусорник для стола.

Когда все нужное под рукой, начало учебного года проходит без паники и спешки. А если еще и покупаете вместе с ребенком – появляется ощущение участия, выбора и радости.

Сентябрь без финансового стресса: как Sense Bank поможет родителям подготовить детей к школе

Подготовка к учебному году — настоящий марафон для родителей. Рюкзак, одежда, обувь, канцтовары, учебники, гаджеты для онлайн-занятий — список расходов кажется бесконечным. А если в семье есть не один школьник, старшеклассник или студент, который готовится к университету, а несколько, то бюджет возрастает в разы.

Чтобы новый учебный год начался без материальных потрясений для семьи, стоит иметь финансовую уверенность.

Один из самых удобных вариантов решения для тех, кто хочет быстро получить средства на любые нужды для обучения, от рюкзака до ноутбука, — воспользоваться предложением классических кредитов наличными от Sense Bank, которые позволяют распределить расходы во времени и сохранить спокойствие.

Сумма: от 5000 до 1 000 000 грн

Срок: 6–60 месяцев

Годовая ставка: 0,01%

Ежемесячная комиссия: до 2,55%

Реальная годовая процентная ставка — от 46,85% в год

Оформление занимает всего несколько минут, а средства можно потратить на что угодно, чтобы собрать ребенка в школу или в вуз. Подробнее здесь.

Для больших образовательных расходов стоит рассмотреть целевой кредит на обучение. Это идеальный вариант для оплаты обучения не только в высшем учебном заведении, но и в частной школе.

Сумма: 20 000–500 000 грн

Срок: 12–60 месяцев

Ставка: 37%,

Ежемесячная комиссия — 0%

Реальная годовая процентная ставка — от 43,69%

Целевой кредит предоставляется через безналичное перечисление кредитных средств по соответствующему поручению клиента — на счет учреждения высшего образования или частной школы согласно заключенному договору/контракту о предоставлении образовательных услуг.

Например, кредит в 50 000 грн на 5 лет обойдется в ≈ 1800 грн в месяц. Подробно здесь.

Финансовая поддержка при подготовке к школе или ВУЗу — это не только об удобстве, но и об уверенности: ваш ребенок получит все необходимое для успешного старта, а семейный бюджет останется сбалансированным.

TURBO ZNO – онлайн-школа, которая готовит к успешному будущему

1 сентября – символ нового этапа для каждого школьника. Это время, когда стартует подготовка к важным экзаменам, открывающим двери в университеты и мечты. Онлайн-школа TURBO ZNO уже 6 лет помогает ученикам уверенно сдавать НМТ и ВНО, выпустив более 23 000 школьников со всех уголков Украины.

Их формат – удобное онлайн-обучение, доступное каждому, независимо от города или села, сочетание современных технологий и проверенных методик, чтобы обучение было не только результативным, но и интересным.

В TURBO ZNO можно найти курсы по всем ключевым предметам:

украинский язык и литература,

математика,

история Украины,

английский,

биология, география, химия и физика.

Обучение ведут опытные преподаватели, которые уже подготовили сотни учеников к поступлению. Кроме знаний, они оказывают поддержку: персональные кураторы, психологическое сопровождение, система мотивации – все, чтобы ученики не сдавались на полпути.

Особая гордость TURBO ZNO – это имитация формата НМТ. Пробные тесты позволяют почувствовать настоящую атмосферу экзамена и избавиться от волнения.

Миссия – сделать качественную подготовку доступной каждому. Стремление к тому, чтобы ученики не только получили высокие баллы, но и уверенность в собственных силах, – это идея, которая заложена в основу компании. Для всех, кто готовится к новому учебному году, TURBO ZNO предлагает пройти бесплатную диагностику знаний. Это простой тест, который помогает школьникам понять, на каком уровне они сейчас, какие темы уже хорошо усвоены, а где еще есть пробелы. На основе результатов ученик получает индивидуальный план подготовки к НМТ – четкую "дорожную карту", которая показывает, с чего начать, на что обратить внимание и как правильно распределить время.

Для родителей это – возможность реально оценить, насколько ребенок готов к экзаменам, и спокойно планировать обучение без стресса. А для ученика – шанс избежать хаотичного повторения материала и сделать первый шаг к своей цели. Записаться на диагностику можно по ссылке.