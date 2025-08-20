УкраїнськаУКР
русскийРУС

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Мария Шевчук
спецпроект
Общество
5 минут
1,5 т.
Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Подготовка к школе — это всегда больше, чем просто списки покупок или графики занятий. Это о заботе и уверенности: в комфорте ребенка, в стабильности семейного бюджета, в правильном направлении для будущего. Вместе с надежными партнерами мы собрали советы и инструменты, которые помогут родителям пройти этот период без стресса: от выбора рюкзака и канцелярии до финансовых решений и подготовки к экзаменам. Ведь каждый сентябрь — это новый старт, и он должен быть легким и вдохновляющим.

Собираем ребенка в школу: советы по выбору рюкзака и канцелярии

Чтобы сентябрь не застал врасплох, собираться в школу лучше с холодной головой и теплым сердцем. Потому что это проявление настоящей заботы: о здоровой спине, о ежедневном комфорте, о порядке в рюкзаке и в голове.

Как выбрать идеальный рюкзак для учебы

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Ребенок растет, и с каждым годом становится больше всего: задач, книжек, интересов, переживаний. Выбирая Kite, вы получаете не просто рюкзак, а настоящего помощника – комфортного, надежного и созданного с учетом потребностей растущего организма.

Обязательная ортопедическая база:

  • Ортопедическая спинка с мягкими подушечками Kite Ergo Kids/Ergo Teens. Она поддерживает естественные изгибы позвоночника и равномерно распределяет нагрузку по всей спине.
  • S-образные лямки – мягкие, широкие и не давят.
  • Нагрудный ремень – фиксирует рюкзак в удобном положении.
  • Уплотненное дно – рюкзак устойчивый и прекрасно держит форму.

Ну и не забываем о дизайне, который должен нравиться именно ребенку.

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

К рюкзаку стоит подобрать пенал и сумку для обуви в одной стилистике – это удобно, быстро и выглядит целостно.

Канцелярия Kite: вдохновляет и организовывает

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Здесь действует принцип: пусть лучше будет запасное, чем потом искать в спешке в ближайшем магазине.

  • Для обучения: ручки (синяя: гелевая или шариковая), карандаши, ластики, точилки, линейка, циркуль, транспортир, тетради, обложки, дневник (со 2 класса), закладки, клей-карандаш, корректор, скрепки.
  • Для творчества: цветные карандаши, фломастеры, краски (акварель, гуашь, акрил), кисти разной формы, палитра, стакан-непроливайка, цветной картон и бумага, бумага для акварели, альбомы, ножницы, клей ПВА.
  • Для организации рабочего места: органайзер, подставка для книг, стакан для мелочей, настольная лампа, стикеры для заметок, маркер для выделения, настольный календарь или планер, часы, подставка для ручек, мини-мусорник для стола.

Когда все нужное под рукой, начало учебного года проходит без паники и спешки. А если еще и покупаете вместе с ребенком – появляется ощущение участия, выбора и радости.

Video Preview

Сентябрь без финансового стресса: как Sense Bank поможет родителям подготовить детей к школе

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Подготовка к учебному году — настоящий марафон для родителей. Рюкзак, одежда, обувь, канцтовары, учебники, гаджеты для онлайн-занятий — список расходов кажется бесконечным. А если в семье есть не один школьник, старшеклассник или студент, который готовится к университету, а несколько, то бюджет возрастает в разы.

Чтобы новый учебный год начался без материальных потрясений для семьи, стоит иметь финансовую уверенность.

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Один из самых удобных вариантов решения для тех, кто хочет быстро получить средства на любые нужды для обучения, от рюкзака до ноутбука, — воспользоваться предложением классических кредитов наличными от Sense Bank, которые позволяют распределить расходы во времени и сохранить спокойствие.

Сумма: от 5000 до 1 000 000 грн

Срок: 6–60 месяцев

Годовая ставка: 0,01%

Ежемесячная комиссия: до 2,55%

Реальная годовая процентная ставка — от 46,85% в год

Оформление занимает всего несколько минут, а средства можно потратить на что угодно, чтобы собрать ребенка в школу или в вуз. Подробнее здесь.

Для больших образовательных расходов стоит рассмотреть целевой кредит на обучение. Это идеальный вариант для оплаты обучения не только в высшем учебном заведении, но и в частной школе.

Сумма: 20 000–500 000 грн

Срок: 12–60 месяцев

Ставка: 37%,

Ежемесячная комиссия — 0%

Реальная годовая процентная ставка — от 43,69%

Целевой кредит предоставляется через безналичное перечисление кредитных средств по соответствующему поручению клиента — на счет учреждения высшего образования или частной школы согласно заключенному договору/контракту о предоставлении образовательных услуг.

Например, кредит в 50 000 грн на 5 лет обойдется в ≈ 1800 грн в месяц. Подробно здесь.

Финансовая поддержка при подготовке к школе или ВУЗу — это не только об удобстве, но и об уверенности: ваш ребенок получит все необходимое для успешного старта, а семейный бюджет останется сбалансированным.

TURBO ZNO – онлайн-школа, которая готовит к успешному будущему

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

1 сентября – символ нового этапа для каждого школьника. Это время, когда стартует подготовка к важным экзаменам, открывающим двери в университеты и мечты. Онлайн-школа TURBO ZNO уже 6 лет помогает ученикам уверенно сдавать НМТ и ВНО, выпустив более 23 000 школьников со всех уголков Украины.

Их формат – удобное онлайн-обучение, доступное каждому, независимо от города или села, сочетание современных технологий и проверенных методик, чтобы обучение было не только результативным, но и интересным.

В TURBO ZNO можно найти курсы по всем ключевым предметам:

  • украинский язык и литература,
  • математика,
  • история Украины,
  • английский,
  • биология, география, химия и физика.

Обучение ведут опытные преподаватели, которые уже подготовили сотни учеников к поступлению. Кроме знаний, они оказывают поддержку: персональные кураторы, психологическое сопровождение, система мотивации – все, чтобы ученики не сдавались на полпути.

Особая гордость TURBO ZNO – это имитация формата НМТ. Пробные тесты позволяют почувствовать настоящую атмосферу экзамена и избавиться от волнения.

Миссия – сделать качественную подготовку доступной каждому. Стремление к тому, чтобы ученики не только получили высокие баллы, но и уверенность в собственных силах, – это идея, которая заложена в основу компании. Для всех, кто готовится к новому учебному году, TURBO ZNO предлагает пройти бесплатную диагностику знаний. Это простой тест, который помогает школьникам понять, на каком уровне они сейчас, какие темы уже хорошо усвоены, а где еще есть пробелы. На основе результатов ученик получает индивидуальный план подготовки к НМТ – четкую "дорожную карту", которая показывает, с чего начать, на что обратить внимание и как правильно распределить время.

Готовимся к школе без паники: рюкзаки, финансовые лайфхаки и подготовка к ВНО

Для родителей это – возможность реально оценить, насколько ребенок готов к экзаменам, и спокойно планировать обучение без стресса. А для ученика – шанс избежать хаотичного повторения материала и сделать первый шаг к своей цели. Записаться на диагностику можно по ссылке.