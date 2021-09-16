В комментариях к моему посту о советской кухне некоторые читатели написали про то, что мол "в СССР все продукты делались по ГОСТам", понимая слово "ГОСТ" как синоним слова "качество". Мол, раз был ГОСТ, то и качество было.

На самом деле никакого отношения к качеству ГОСТы не имели — это просто описание различных составляющих и их процентных соотношений, которые могут использоваться в продукте. Подчеркиваю — МОГУТ. Так, помимо первых строчек текста, где указывалось, например, что колбаса должна содержать 75% мяса, существовали еще весьма обширные примечания, в которых указывалось, на что можно заменить мясо. По ГОСТу таким заменителем мяса могла быть смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, чем успешно и пользовались производители, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Вот, например, известный ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции года 1980 (вареная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной".

Вполне официально, по ГОСТу, в колбасе могло практически не быть мяса. И это только по официальным нормам, не считая воровство на местах и всякие "производственные схемы". В сосисках по ГОСТу допускалось 10%-е содержание мяса; что же там было в реальности (насколько уменьшали эти 10%) — остается только гадать.

В общем, качество советских продуктов, "сделанных по ГОСТу" — это миф. Настоящие "мясные" колбасы, балыки и сосиски конечно тоже существовали — но распределялись, в основном, через спецмагазины для партноменклатуры и были доступны только для партийных чиновников, "блатных" и проверяющих. Так что нетрудно догадаться, из какой семьи происходит очередной восхвалитель качественного питания в СССР — вполне допускаю, что в его семье кушали балыки и рябчиков в то время, как 90% населения жило голодно и бедно.

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