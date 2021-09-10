Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудили, чем грозит Украине союз Путина и Лукашенко. Видео

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
2 минуты
6,2 т.
В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят отношения России и Беларуси, и чем они обернутся для Украины

В пятницу, 10 сентября, состоялось ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", участники которого обсудили рассмотрение дела сбитого рейса MH17, реакцию на материал CNN об операции по "вагнеровцам" и великомасштабные военные учения российских войск в Белоруссии. Также было прямое включение генпрокурора Ирины Венедиктовой со Страсбурга.

Трансляцию программы можно было посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook (чтобы смотреть видео здесь, доскролльте страницу до конца).

Тема нового эфира "Свободы слова Савика Шустера" – "Путин + Лукашенко = 2295 + 1084

В студии развернулась острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Видео дня

  • Рассмотрение дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"

  • Будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру? Реакции на материал CNN об операции по "вагнеровцам"

  • Чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко?

  • Крупномасштабные военные учения российских войск в Белоруссии – угроза трансатлантической безопасности?

Участие в обсуждении принимали:

  • Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины

  • Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины

  • Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, Президент Грузии (2004-2013)

  • Сергей Наев, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

  • Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа"

  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина"

  • Ирина Геращенко, соглава фракции "Европейская Солидарность"

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

  • Евгений Шевченко, народный депутат, внефракционный

  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси

  • Татьяна Хомич, сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер