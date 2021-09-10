Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудили, чем грозит Украине союз Путина и Лукашенко. Видео
В пятницу, 10 сентября, состоялось ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", участники которого обсудили рассмотрение дела сбитого рейса MH17, реакцию на материал CNN об операции по "вагнеровцам" и великомасштабные военные учения российских войск в Белоруссии. Также было прямое включение генпрокурора Ирины Венедиктовой со Страсбурга.
Трансляцию программы можно было посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook (чтобы смотреть видео здесь, доскролльте страницу до конца).
В студии развернулась острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Рассмотрение дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"
Будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру? Реакции на материал CNN об операции по "вагнеровцам"
Чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко?
Крупномасштабные военные учения российских войск в Белоруссии – угроза трансатлантической безопасности?
Участие в обсуждении принимали:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины
Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, Президент Грузии (2004-2013)
Сергей Наев, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа"
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина"
Ирина Геращенко, соглава фракции "Европейская Солидарность"
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Евгений Шевченко, народный депутат, внефракционный
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси
Татьяна Хомич, сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой.