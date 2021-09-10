Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудили, чем грозит Украине союз Путина и Лукашенко. Видео

В пятницу, 10 сентября, состоялось ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", участники которого обсудили рассмотрение дела сбитого рейса MH17, реакцию на материал CNN об операции по "вагнеровцам" и великомасштабные военные учения российских войск в Белоруссии. Также было прямое включение генпрокурора Ирины Венедиктовой со Страсбурга.

Трансляцию программы можно было посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook (чтобы смотреть видео здесь, доскролльте страницу до конца).

В студии развернулась острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Видео дня

Рассмотрение дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"

Будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру? Реакции на материал CNN об операции по "вагнеровцам"

Чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко?

Крупномасштабные военные учения российских войск в Белоруссии – угроза трансатлантической безопасности?

Участие в обсуждении принимали:

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины

Дмитрий Кулеба , Министр иностранных дел Украины

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, Президент Грузии (2004-2013)

Сергей Наев, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

Давид Арахамия , глава фракции партии "Слуга народа"

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина"

Ирина Геращенко, соглава фракции "Европейская Солидарность"