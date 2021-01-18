Госстат назвал месяц, в котором смертность среди украинцев выросла на 35%

Самая высокая смертность в Украине зафиксирована в ноябре 2020 года – она выросла на 35% (до 63,44 тысяч человек) по сравнению с данными за аналогичный период в 2019 году. При этом рождаемость в том же месяце снизилась на 11,7% (до 21,62 тысяч человек).

Такие данные, которые охватывают период с января по ноябрь, обнародованы на сайте Государственной службы статистики. В целом за год смертность выросла на 2,9%, а рождаемость снизилась на 6,2%.

Так, всего за 11 месяцев 2020 года скончалось 549 172 человек. Это на 15 408 смертей больше, чем за 2019 год (533 764 человека).

Родилось с начала прошлого года 268 899 человек. Это меньше на 17 878 рожденных, чем в 2019 году (286 777 человек).

В целом, по состоянию на 1 декабря 2020 года населения Украины составляло 41 млн 629,93 тысячи человек, что то на 292,74 тысяч (0,7%) меньше, чем годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госстат назвал основные причины смертности среди украинцев в 2020 году.