Госстат назвал месяц, в котором смертность среди украинцев выросла на 35%

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Госстат назвал месяц, в котором смертность среди украинцев выросла на 35%

Самая высокая смертность в Украине зафиксирована в ноябре 2020 года – она выросла на 35% (до 63,44 тысяч человек) по сравнению с данными за аналогичный период в 2019 году. При этом рождаемость в том же месяце снизилась на 11,7% (до 21,62 тысяч человек).

Такие данные, которые охватывают период с января по ноябрь, обнародованы на сайте Государственной службы статистики. В целом за год смертность выросла на 2,9%, а рождаемость снизилась на 6,2%.

Количество наявного населения Украины за 2020 год.

Так, всего за 11 месяцев 2020 года скончалось 549 172 человек. Это на 15 408 смертей больше, чем за 2019 год (533 764 человека).

Родилось с начала прошлого года 268 899 человек. Это меньше на 17 878 рожденных, чем в 2019 году (286 777 человек).

В целом, по состоянию на 1 декабря 2020 года населения Украины составляло 41 млн 629,93 тысячи человек, что то на 292,74 тысяч (0,7%) меньше, чем годом ранее.

Общие демографические показатели в Украине за 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госстат назвал основные причины смертности среди украинцев в 2020 году.

УкраинаГосударственная служба статистики Украины