'Госпитальеры' получили кунг для перевозки раненых и робота THeMIS от Порошенко

Петр Порошенко передал Медицинскому Добровольческому батальону "Госпитальеры" специально оборудованный кунг на базе грузовика DAF. Автомобиль, который модернизировали мастера "Дела Громад", предназначен для быстрой транспортировки многоцелевой эвакуационной работы THeMIS. Здесь также установлено оборудование для медицинской помощи раненым. А при необходимости машина может доставлять и боеприпасы.

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Основательница батальона "Госпитальеры", медик-доброволец, народный депутат Яна Зинкевич говорит, что это для нее – сюрприз и очень хорошая идея. И добавляет: "это как минимум ускорит транспортировку, к тому же не будет изнашиваться покрытие робота, потому что оно прорезинено".

"Помощь "Госпитальерам" – это святое дело. Потому что каждая спасенная жизнь украинского воина – бесценна", – убежден пятый президент.

"Скорость и мобильность – главные его черты, а значит – большие шансы, чтобы спасти раненого. Наша команда изготовила специальный кунг с апарелями на базе грузовика DAF для перевозки боевого робота. Также у грузовика есть кабина для перевозки раненых. Когда робот вывезет с нуля раненого воина и привезет в DAF, так у грузовика есть возможность быстро осмотреть бойца, оказать медицинскую помощь и доставить в госпиталь", – объясняет Порошенко.

Как известно, в прошлом году Порошенко купил для парамедиков многоцелевого робота THeMIS. Машину опробовали на полигоне. Совместно с батальоном "Госпитальеры" был начат проект "Журавель" – в память о погибшем морпехе Ярославе Журавле.

Парамедики говорят: робот обладает огромным потенциалом, и это военная техника нового поколения. Когда есть необходимость что-то доставить, кого-то забрать – он незаменим. Раньше работа транспортировали на лафете, теперь его эффективность значительно возрастет – убеждены "Госпитальеры".