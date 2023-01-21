Госэнергонадзор объяснил, почему на Киевщине, Одесчине и Днепропетровщине сложная ситуация со светом

Из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в регионах прифронтовых.

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Об этом говорится в сообщении Госэнергонадзора.

В частности, с начала года ведомство получило более 3 тыс. обращений от потребителей, треть из которых касалась несоблюдения операторами систем распределения графиков ограничения электроснабжения.

"Необходимо напомнить – при введении аварийных отключений со стороны НЭК "Укрэнерго" графики ограничения электроснабжения не действуют. Поэтому при проверке Госэнергонадзором операторов систем распределения в большинстве таких случаев несоблюдение графиков ограничения электроснабжения не подтверждается", – – отмечают в Госэнергонадзоре.

Отмечается, что большинство таких обращений от потребителей в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Госэнергонадзор подчеркивает, что энергетические объекты на Киевщине подвергаются атакам с самого начала полномасштабного вторжения. В то же время, энергообъекты Одесчины подверглись значительным разрушениям в результате атак 10 декабря и 14 января, а Днепропетровщина является прифронтовым регионом, который подвергается обстрелам почти каждый день.

"Соответственно аварийные отключения, как и в прифронтовых регионах, здесь стали почти постоянными. Во всех случаях, даже при наличии всех необходимых человеческих и материальных ресурсов, на восстановление инфраструктуры необходимо определенное время, иногда, к сожалению, длительное", – подытожили в ведомстве.

Напомним, с октября россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак явились объекты критической и энергетической инфраструктуры.

В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.