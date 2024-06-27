Госдеп подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве: что известно

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили, что в Киеве умер американский служащий, работавший в посольстве США в Украине. По предварительным данным, он умер естественной смертью.

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Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне в среду, 26 июня, представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер, передает Укринформ. Ряд украинских СМИ днем писал о смерти якобы атташе американского посольства.

В то же время Миллер не уточнил, был ли умерший именно атташе.

"Мы можем подтвердить смерть правительственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги", – отметил он.

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что служащий скончался естественной смертью и в этом "нет ничего подозрительного".

Миллер добавил, что у него нет никаких дополнительных комментариев по поводу ситуации.

В Посольстве Соединенных Штатов инцидент официально не комментировали. Украинские СМИ днем 26 июня распространили комментарий дипучреждения, в котором также подтвердили гибель государственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину в пятницу, 21 июня, посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Он приехал в Киев поездом.

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