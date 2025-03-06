'Горжусь земляками': Дарья из Краматорска рассказала свою историю музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Краматорск сегодня – это город, страдающий враждебными обстрелами. Воздушные тревоги и взрывы стали частью повседневной жизни. Дарья до сих пор не верит, что война принесла в ее родной город столько ужаса и боли. Она поделилась своей историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Девушка вспоминает, как 24 февраля 2022 года очнулась от стука в дверь и слов о том, что началась война. Дальше – все происходило, словно в ночном кошмаре: взрывы, жуткие новости, укрывательство в подвале и эвакуация из опасности. Тогда Дарье удалось уехать за границу – сначала в Чехию, затем в Грецию. Однако быть на чужбине стало для нее самым болезненным испытанием.

"Первые недели совсем не хотела ни с кем общаться. Была уверена, что все скоро кончится и можно возвращаться домой. Потом три месяца работала на гуманитарке для того, чтобы просто не сойти с ума от стресса", – признается Дарья.

Впервые с начала полномасштабной войны вернуться в родной Краматорской девушке удалось только в апреле 2023 года. Дарья вспоминает: больше всего была поражена тем, что, несмотря на войну, ее город живет. Земляки приспособились к жизни под звуки сирен и в условиях смертельной опасности. Более того – некоторые из лавочников решаются открывать собственное дело.

"Люди гуляют. За период войны открылось уже пять новых заведений. Я действительно в шоке и очень горжусь этими людьми", – говорит Дарья.

Девушка говорит, Краматорск – несокрушимый и живущий вопреки войне. Теперь ее мечта – вернуться домой навсегда, в город, где больше не раздаются взрывы, а на улицах слышно не сирены, а смех и музыку.

Смотрите историю Дарьи по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.