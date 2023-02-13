Горячая линия Святого Валентина: звезды запишут аудиовалентинки украинцам за донаты для ТРО

В преддверии 14 февраля в Украине стартует благотворительный проект "Горячая линия Святого Валентина". По случаю Дня влюбленных украинцы могут заказать аудиопоздравления для любящих в исполнении звезд.

Видео дня

Звездными "голосами" проекта стали Тимур Мирошниченко (ведущий телеканалов "1+1" и "Общественное", шоумен, комментатор); Ахтем Сеитаблаев (режиссер и актер, заслуженный артист АР Крым, с 2022 года – военнослужащий ВСУ); реп-исполнитель YARMAK ; группа TVORCHI (представители Украины на "Евровидении"-2023); певица KOLA ; Евгений Кот и Наталья Татаринцева (Евгений – артист, режиссер, шоумен; Наталья – ведущая, чемпионка мира по танцам на пилоне, тренер); Влад Шевченко (блогер, сценарист); Ирма Витовская-Ванца (Заслуженная артистка Украины, продюсер, общественный деятель); Иван Марунич (фронтмен группы KARTA SVITU); Саша Кольцова (лидер группы "Кроха"); Вадим Кириленко (главный редактор Gogol Media, стендап-комик).

Аудиовалентинки от "Сільпо" и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" можно заказать на сайте проекта за вклад на инициативу "Длинные руки ТрО". За донат от 200 грн адресаты получат аудиосообщение от звезды на основе одного из вариантов текста, предложенного на сайте. А взнос от 1000 грн можно заказать персональное поздравление с собственным текстом, который звезда озвучит эксклюзивно для получателя. Приветствия будут распределены между звездами в произвольном порядке.

"Уже не первый год наша сеть готовит для украинцев приятные сюрпризы ко Дню Святого Валентина. Раньше мы писали признание в любви своим коллегам на билбордах перед их маркетами, а еще создали сайт знакомств по кулинарным вкусам, благодаря которому нашли друг друга и поженились военный ВСУ Андрей и девушка Ирина Мы запускаем Горячую линию Святого Валентина для того, чтобы любовь пробуждала в каждом из нас силы бороться во время войны и помогать нашим несгибаемым защитникам. 120-миллиметровыми минометами для Сил терробороны Украины в составе ВСУ», — говорит Екатерина Огуряева, директор по маркетингу «Сільпо».

Заказать аудиоприветствие на "Горячей линии Святого Валентина" можно до 13 февраля.