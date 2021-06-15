Горенюк – о реформе дипломирования моряков: все услуги нужно оцифровать и лишить человеческого фактора

Народный депутат Александр Горенюк поделился информацией относительно Плана реформы сферы дипломирования моряков. По его словам, сейчас основные проблемы – коррупционная составляющая и человеческий фактор во всех процессах.

На своей странице в Facebook в понедельник, 14 июня, он рассказал подробности презентации плана и отметил, что его основными положениями являются работа электронных сервисов.

По его словам, все услуги должны быть оцифрованы, лишены человеческого фактора и должны работать через единое окно в Дія.

"Основные положения Плана – обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков и упростить и ускорить процедуры основных сервисов: получение паспорта моряка (биометрического паспорта моряка) и подтверждение сертификата моряка, а также наладить работу учебно-тренажерных заведений. Первый шаг для реализации плана – замена всего руководства и открытый конкурс на должность руководителя МорАда", – утверждает Горенюк.