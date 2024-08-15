Горели шины и сухая трава: в Николаеве разгорелся масштабный пожар. Фото

В четверг, 15 августа, в микрорайоне Большая Корениха Николаева произошел пожар на территории асфальтного завода. Там сначала горели автомобильные шины, теперь пожарные пытаются потушить траву и сухостой.

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Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Из-за значительного количества черного дыма он призвал горожан не паниковать.

"Произошел пожар в районе Большой Коренихи. Горят автомобильные шины. Работает 19 ДПРЧ и подразделения из города. Также помогают техникой наши КП. Ситуация контролируемая. Без паники", – отметил мэр.

В 19:40 управление ГСЧС в Николаевской области сообщило, что, кроме автомобильных шин, на месте загорелась сухая трава. По последним данным, ориентировочная площадь горения 4 га.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 18:29. Через час пожар в микрорайоне Большая Корениха был локализован, и сейчас тушение пожара продолжается. К работе с 19 ДПРЧ подключились спасательные отделения города №2 и 3.

Большая Корениха является отдельным микрорайоном города Николаева в Заводском районе. Он расположен на западе города, на правом берегу Бугского лимана. Большая Корениха не соединена с городом напрямую. Долгое время район был отдельным селом, в 1949 году стал поселком городского типа, и в 1996 году был включен в состав города.

В микрорайоне, кроме указанного асфальтного завода, есть лагерь и общеобразовательная школа №23. В целом, Большая Корениха считается дачным поселением города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской, Запорожской и Тернопольской областях Служба безопасности задержала ряд пророссийских агитаторов. Причем в Николаевской области поймали последователя Шария, который был руководителем организации его партии и пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.

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